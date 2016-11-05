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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۹:۰۴

اکران جهانی «فهرست مقدس» از لبنان آغاز می‌شود

اکران جهانی «فهرست مقدس» از لبنان آغاز می‌شود

اکران‌های بین المللی انیمیشن سینمایی «فهرست مقدس» با حضور وزیر ورزش و جوانان کشور لبنان در این کشور آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکران‌های بین المللی انیمیشن سینمایی «فهرست مقدس» از ۱۰ نوامبر برابر با۲۰ آبان با حضور وزیر ورزش و جوانان  لبنان در این کشور آغاز خواهد شد.

افتتاحیه نسخه عربی این انیمیشن با نام عربی «العودة» از ساعت ۱۹ روز ۸ نوامبر قرار است در Galaxy Ground cinemas شهر بیروت آغاز شود که عبدالمطلب حناوی وزیر ورزش و جوانان کشور لبنان نیز در این مراسم حضور خواهد داشت.

«فهرست مقدس» به تهیه کنندگی و کارگردانی محمد امین همدانی محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است که بعد از اکران در سی و چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر توانست جایزه ویژه بهترین انیمیشن را از آن خود کند.

کد مطلب 3815326

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