به گزارش خبرگزاری مهر، اکران‌های بین المللی انیمیشن سینمایی «فهرست مقدس» از ۱۰ نوامبر برابر با۲۰ آبان با حضور وزیر ورزش و جوانان لبنان در این کشور آغاز خواهد شد.

افتتاحیه نسخه عربی این انیمیشن با نام عربی «العودة» از ساعت ۱۹ روز ۸ نوامبر قرار است در Galaxy Ground cinemas شهر بیروت آغاز شود که عبدالمطلب حناوی وزیر ورزش و جوانان کشور لبنان نیز در این مراسم حضور خواهد داشت.

«فهرست مقدس» به تهیه کنندگی و کارگردانی محمد امین همدانی محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است که بعد از اکران در سی و چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر توانست جایزه ویژه بهترین انیمیشن را از آن خود کند.