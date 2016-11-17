حضور ۱۰۰۰ زائر از کشورهای اروپایی در کربلای معلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع رسانی اربعین، مسئول هماهنگی انجمن بین المللی اربعین با اشاره به حضور بیش از یک هزار زائر اروپایی در همایش اربعین حسینی، اظهار کرد: این زائران صبح پنج شنبه از منطقه ثوره العشرین نجف اشرف عازم کربلای معلی شدند.

زنجبر گفت: خوشبختانه استقبال زائران اروپایی از مراسم اربعین حسینی امسال نسبت به سال گذشته بسیار چشمگیر بوده است.

وی با بیان اینکه سال گذشته حدود ۶۵۰ نفر در راهپیمایی اربعین حسینی از کشورهای اروپایی حضور داشتند، افزود: امسال یک هزار و ۵۰ زائر از کشورهای اروپایی در اربعین حسینی حضور دارند.

رنجبر خاطرنشان کرد: این زائران از طریق شبکه ماهواره ای افق فراخوان شده و انجمن بین المللی اربعین آن ها را برای حضور در مراسم اربعین حسینی ساماندهی کرده است.