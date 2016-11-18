فروش ۴۹۰ میلیون تومان بن در نمایشگاه کتاب کرمانشاه

صدرالله بابلی در گفتگو با خبرنگار مهر، از فروش فوق العاده بن کتاب تا پایان چهارمین روز از نمایشگاه بزرگ کتاب کرمانشاه خبر داد.

معاون اداری مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه افزود: در چهارمین روز از برپایی دوازدهمین نمایشگاه سراسری کتاب کرمانشاه حدود ۱۳۶ میلیون تومان بن به فروش رسید.

وی تصریح کرد: تا پایان روز سوم از برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب کرمانشاه، ۳۵۷ میلیون تومان بن به فروش رسیده بود که با احتساب این مبلغ، میزان فروش نمایشگاه تا پایان روز چهارم به ۴۹۳ میلیون تومان رسید.

بابلی یادآور شد: به دلیل استقبال صورت گرفته از نمایشگاه کتاب کرمانشاه، طی سنوات گذشته امسال ۷۰۰ میلیون تومان بن به استان اختصاص یافت که نسبت به سال گذشته از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است.

وی خاطرنشان کرد: علاقه مندان می توانند کتب مورد نیاز خود را با تخفیف ۳۰ درصدی از این نمایشگاه خریداری کنند.