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۲۸ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۱۱

معاون استاندار کرمانشاه مطرح کرد:

لزوم حمایت مسئولان استان کرمانشاه از رویدادهای فرهنگی

لزوم حمایت مسئولان استان کرمانشاه از رویدادهای فرهنگی

کرمانشاه- معاون استاندار کرمانشاه با اشاره به تاثیرات مثبت نمایشگاه در رونق کتابخوانی،گفت: این رویدادها باید مورد حمایت مسوولان باشد تا بتوانیم گامی مثبت در جهت ارتقا آگاهی جامعه برداریم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه مجتبی نیک‌ کردار امروز جمعه در بازدید از نمایشگاه کتاب کرمانشاه با اشاره به استقبال خوب مردم استان از نمایشگاه امسال گفت: این نشانه خوبی برای ماست زیرا نشان می‌دهد که مردم کرمانشاه علاقه مند به کتاب و کتاب‌خوانی هستند.

وی با اشاره به ارائه بیش از ٤١ هزار عنوان کتاب در این دوره از نمایشگاه کتاب کرمانشاه، گفت: این دوره از تنوع خوبی در ارائه کتاب ها برخوردار است و این امر موجب شده نیاز طیف گسترده‌ای از مخاطبان خود را برآورده کند.

نیک‌ کردار با اشاره به فروش حدود ۵ میلیون ریالی کتاب طی ۴ روز برپایی نمایشگاه، گفت: این امر دلگرمی خوبی برای همه مسئولان استان است زیرا به طور قطع با ارتقا سطح آگاهی جامعه پیشبرد امور سرعت بیشتری به خود می‌گیرد و از طرفی هویت فرهنگی واحدی میان آحاد مختلف جامعه ایجاد می‌شود.

معاون عمرانی استانداری کرمانشاه با بیان اینکه نمی‌توان جایگزینی برای کتاب پیدا کرد، گفت: به طور قطعا مطالب پربار و غنی کتاب را نمی‌توان در هیچ جای دیگری یافت و این کتاب است که بین گذشته و حال ما ارتباط برقرار می‌کند.

وی با اشاره به تاثیرات مثبت نمایشگاه کتاب در رونق کتاب و کتابخوانی در جامعه، گفت: این رویدادها باید همواره مورد حمایت مسوولان باشد تا بتوانیم گامی مثبت در جهت افزایش آگاهی جامعه برداریم.

کد مطلب 3827908

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