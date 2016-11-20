سایه مرگ بر سر البغدادی؛فرارسرکرده داعش به سوریه از ترس حشدالشعبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عراق(واع)، کمیته امنیتی شورای استان نینوا از فرار سرکرده گروه تروریستی داعش از این منطقه خبر داد.

«محمد البیاتی» رئیس کمیته امنیتی شورای استان نینوا در سخنانی تاکید کرد: اکثر سرکرده های رده بالای داعش از ترس بسته شدن راه فرارشان توسط حشدالشعبی چند روز پیش به همراه خانواده از این استان به سوریه فرار کرده اند.

وی در ادامه سخنان خود در همین راستا تصریح کرد: در میان فرماندهان فراری به سمت سوریه، «ابوبکر البغدادی» سرکرده داعش به همراه فرمانده شورای نظامی و مشورتی این گروه تروریستی نیز حضور داشتند. داعش در حال حاضر قادر به مقاومت در نبردهای کرانه چپ موصل نیست.

این مقام عالی رتبه شورای استان نینوا افزود: در محور غربی عملیات موصل به فرماندهی حشدالشعبی شاهد هلاکت تمامی عناصر داعش که در صدد فرار به سمت سوریه و یا ورود از سوریه به موصل هستند، می باشیم.

گفتنی است، نیروهای حشدالشعبی روز شنبه نیز در ادامه دستاوردهای خود با قطع خطوط مواصلاتی و کمک رسانی تروریستها در منطقه تلعفر، ارتباط تکفیری ها در تلعفر با سوریه را به صورت کامل قطع کرده بودند.