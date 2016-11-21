درخواست خادمان از سید و سالار شهیدان/ توفیقی که به پایان راه رسید

خبرگزاری مهر-گروه استان ها: روز دوشنبه مصادف با اربعین حسینی در عراق است و حدود ۲۰ میلیون زائر و دلباخته اهل بیت عصمت و طهارت از نقاط مختلف جهان در بهترین نقطه زمین گردهم آمده و در سوگ چهلمین روز شهادت سید و سالار شهیدان به عزاداری و سوگواری می پردازند.

موکب های پذیرایی در مسیر نجف به کربلا نیز پس از چند روز خدمت رسانی شبانه روزی به زائران اربعین حسینی در حال جمع آوری هستند.

در حالی که تعدادی از موکب ها همچنان در مسیر نجف به کربلا در حال خدمت رسانی هستند اما اکثر موکب ها به کار خود پایان داده اند.

آرزوی خادمان اربعین از امام حسین(ع) دارند

موکب احباب الرضا(ع) شهرستان ورامین که در عمود ۸۴۰ و هزار و ۱۸۵ به زائران اربعین حسینی خدمت رسانی می کرد، توانست در طول بیش از ۱۰ روز گذشته، خدمات مختلفی را به زائران حسینی ارائه کند.

موکب مردم شهرستان ورامین در عمود ۸۴۰ جمع آوری شده اما همچنان خدمت رسانی در موکب عمود هزار و ۱۸۵ ادامه دارد و خادمان در حال انجام وظیفه خود هستند.

خادمان اربعین حسینی نیز در پایان خدمت رسانی به زائران، حال عجیب و وصف ناشدنی دارند و از سید و سالار شهیدان می خواهند تا توفیق حاصل شود و در سال آینده نیز در زمره خادمان اربعین حسینی باشند.

خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی توفیق می خواهد

امیر جعفری یکی از خادمان فعال در مسیر نجف به کربلا در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بدون تردید خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی لیاقت و سعادت می خواهد و ما از سیدو سالار شهیدان می خواهیم که این توفیق از ما گرفته نشود.

وی افزود: خدمت رسانی به زائران و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت، حال معنوی خاصی به انسان می دهد و همین امر سبب می شود که هر ساله شاهد افزایش تعداد موکب ها و خادمان در مسیر نجف به کربلا باشیم.

جعفری با تقدیر از تلاش های خادمان اربعین حسینی که به صورت شبانه روزی در حال خدمت رسانی به زائران بودند، ادامه داد: خادمان مستقر در مسیر نجف به کربلا با وجود تلاش شبانه روزی برای خدمت رسانی به زائران حسینی، هیچگاه خسته نشدند و با تمام توان و ظرفیت به زائران خدمت رسانی کردند.

عشق در چشمان خادمان اربعین حسینی موج می زند

فاضل احمدی یکی دیگر از خادمان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان عشق و ارادت خادمان اربعین حسینی به سید و سالار شهیدان اظهار داشت: عشق و ارادت به اهل بیت عصمت و طهارت و سید و سالار شهیدان در چشمان خادمان اربعین موج می زند.

وی با اشاره به این نکته که خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی با هیچ چیزی قابل عوض شدن نیست، افزود: خادمان اربعین تمام سختی های موجود را با جان و دل پذیرفته اند و حاضر نیستند که خدمت رسانی به زائران را با هیچ چیزی عوض کنند.

احمدی با اشاره به آرزوی خادمان اربعین حسینی ادامه داد: خادمانی که در مسیر نجف به کربلا به زائران خدمت رسانی می کنند، از سید و سالار شهیدان خواسته اند که هر سال توفیق خدمت گزاری به زائران نصیب آن ها شود.

دل بریدن از موکب های پذیرایی سخت و دشوار است

علی کاشفی یکی دیگر از خادمان اربعین حسینی نیز در این زمینه با اشاره به این نکته که دل بریدن از موکب های پذیرایی سخت و دشوار است، اظهار داشت: خادمان اربعین حسینی با موکب های پذیرایی انس گرفته اند و با عشق و علاقه خاصی از زائران پذیرایی می کنند.

وی با اشاره به این نکته که امیدواریم تا سال آینده نیز در زمره خدمت گزاران به زائران اربعین حسینی باشیم، افزود: بدون تردید جدا شدن از موکب های پذیرایی و زائران اربعین حسینی سخت و دشوار است و امیدواریم سال آینده نیز این توفیق بار دیگر نصیب همه دوستداران سید و سالار شهیدان شود.

خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی توفیق مردم ورامین است

سید رضا احمدی، مسئول هیئت رزمندگان اسلام شهرستان ورامین و یکی از مدیران موکب احباب الرضا(ع) نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به خدمات ارائه شده در موکب مردم ورامین اظهار داشت: خوشبختانه خدمات خوبی از سوی مردم شهرستان ورامین به زائران اربعین حسینی ارائه شد.

وی با تأکید بر این نکته که خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی توفیق می خواهد، افزود: این توفیق بزرگی برای مردم ورامین محسوب می شود که قدمی را در راه خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی برداشته و توانسته اند برای سومین سال متوالی، پذیرای دوستداران سید و سالار شهیدان باشند.

احمدی با اشاره به استقبال صورت گرفته از موکب احباب الرضا(ع) توسط زائران اربعین حسینی ادامه داد: تلاش شد تا در موکب مردم شهرستان ورامین خدمات مختلفی به زائران حسینی ارائه شود که خوشبختانه شاهد رضایتمندی و استقبال زائران و دوستداران سید و سالار شهیدان از موکب احباب الرضا(ع) بودیم.

وی با تأکید بر این نکته که باید خدمت رسانی مردم ورامین به زائران اربعین هر ساله تکرار شود، اضافه کرد: بدون تردید خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی یک سعادت محسوب می شود و تلاش داریم تا در سال های آینده نیز مردم شهرستان ورامین در این امر بزرگ مشارکت داشته و به وظیفه دینی خود عمل کنند.

به هر ترتیب اربعین امسال نیز با تمام زیبایی های خود به پایان رسید و خادمان، زائران و جاماندگان کربلای معلی باید تا سال آینده صبر کرده تا ببینند مجددا توفیق حضور در بهترین نقطه زمین را پیدا می کنند یا خیر.