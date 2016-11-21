همایش ۲۰۰۰ نفری جوانان انقلابی خراسان شمالی

عبدالله امینی فر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برگزاری همایش دوهزارنفری جوانان انقلابی خراسان شمالی اظهار کرد: این همایش سه‌شنبه، دوم آذرماه مصادف با سالروز تشکیل بسیج دانشجویی از ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه صبح، در محل سالن اجتماعات دانشگاه پیام نور بجنورد و با حضور دانشجویان بسیجی استان برگزار می‌شود.

وی افزود: سخنران ویژه این مراسم، سید هاشم الحیدری، دبیر کل حزب‌الله عراق است که با موضوع جایگاه انقلاب اسلامی در منظر بین‌الملل در بین دانشجویان بسیجی سخنرانی خواهد کرد.

مسئول بسیج دانشجویی استان بیان کرد: همچنین مسئول سیاسی بسیج دانشجویی کشور، فرمانده سپاه جوادالائمه خراسان شمالی و امام‌جمعه بجنورد از دیگر سخنرانان کشوری و استانی این همایش دوهزارنفری هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، ۳۰ آبان ماه تا ۶ آذرماه جاری هفته بسیج نام‌گذاری شده است که به همین مناسبت یک هزار و ۲۵۰ عنوان برنامه در سطح اقشار مختلف بسیج در خراسان شمالی اجرایی می‌شود.