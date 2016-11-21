توزیع ۷۵ تن گوشت قربانی میان نیازمندان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آستان نیوز، مصطفی خاکسار قهرودی با بیان اینکه این تعداد گوشت‌ از محل وجوهات نقدی اهدا شده توسط زائران و مجاوران بارگاه مطهر امام رضا (ع) در قالب نذورات، عقیقه و قربانی تامین شده است، اظهار کرد: گوشت توزیع شده در سال جاری از لحاظ تعداد ذبح، نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۳۳ درصد و از نظر مبلغ ۴۵ درصد رشد داشته است.

وی در رابطه با تشریح جزئیات طرح توزیع گوشت در میان نیازمندان ، افزود: طی شش ماهه اول سال جاری تعداد دو هزار و ۶۳۷ راس گوسفند مربوط به عقیقه ذبح شده است، همچنین در روز عید قربان حدود ۲۶۵ میلیون تومان به بخش نذورات حرم مطهر برای مشارکت در ذبح دام روز عید قربان اهدا شد که نسبت به سال قبل ۳۶ درصد رشد داشته است.

معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوی ادامه داد: با مبلغ مذکور ۵۲۴ راس دام از محل موسسه دامپروی آستان قدس رضوی خریداری و سپس ذبح توسط خیریه‌ها و موسسات حمایتی نظیر کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی در نقاط محروم استان‌های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی توزیع شد.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری سه مرحله گوشت میان نیازمندان توزیع شده است، گفت: معاونت امداد مستضعفان آستان قدس رضوی به تبعیت از سیره حسنه حضرات معصومین(ع) در دستگیری از نیازمندان و محرومان، اقدام به توزیع بسته‌های غذایی گوشت در میان نیازمندان کرده است.