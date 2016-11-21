به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ حسن عابدی با اعلام ترافیک نیمه سنگین در اتوبان های شمالی پایتخت گفت: هم اکنون بارش برف در محدوده منطقه یک شهرداری تهران آغاز شده است و به دلیل بارش برف تردد در کلیه اتوبان های شمالی پایتخت با کندی صورت می گیرد.

وی با اشاره به ترافیک نیمه سنگین در معابر محدوده منطقه یک شهرداری تهران افزود: به غیر از ترافیک نیمه سنگین در معابر منطقه یک در بقیه اتوبان ها و معابر پایتخت تردد روان گزارش شده است و مشکل ترافیکی خاصی گزارش نشده است

عابدی با توصیه به رانندگان برای استفاده از زنجیر چرخ در معابر برفی افزود: در حال حاضر نمک پاشی در معابر در حال انجام است.