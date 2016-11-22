۵ هزار ناشر تا ۱۰ روز آینده توکن های خود را دریافت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس صالحی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شامگاه دوشنبه اول آذرماه در نشست مشترک وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اهالی نشر و تشکل های نشر که در محل هتل انقلاب در تهران برگزار شد، با اشاره به تعلقات وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی به حوزه فرهنگ مکتوب، این مسئله را برای رقم خوردن اتفاقاتی مثبت در این عرصه، امیدوارکننده خواند.

وی همچنین به قرابت صالحی امیری با مسائل مرتبط با حوزه نشر در طول سه سال گذشته، آشنایی او را با دغدغه های ناشران یادآور شد و در ادامه گفت: در ابتدا که بنده خدمت عزیزان در وزارت ارشاد آمدم، اگر نگوییم دیوار بی اعتمادی، اما دیوار کم اعتمادی بین اهالی نشر و قلم با حوزه وزارت ارشاد وجود داشت که الحمدالله با عنایت الهی شرایطی که پدید آمد، ما را ابتدا به طرف احترام متقابل، سپس به طرف ارتباط متقابل و امروز به سمت تشریک مساعی متقابل سوق داده است.

صالحی با اشاره به متنوع بودن دغدغه های حوزه نشر، نخستین دغدغه را مرتبط با بحث اقتصاد نشر دانست و گفت: اگرچه صنایع مختلف کشور در شرایط رکود و پساتحریم به سر می برد، اما وضعیت در حوزه نشر بغرنج تر است. شوک های متعددی بر صنعت نشر در فاصله های کوتاه وارد شده است؛ یارانه کاغذ حذف شد، بودجه دولتی عرصه نشر نه تنها رشد پیدا نکرد بلکه شرایط عدم ثبات و در برخی سالها کاهش رشد را دچار شد.

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرد: شوک اصلی در سال ۹۱، بحران جدیدی برای حوزه نشر پدید آورد و لذا اگر در دوره های اخیر شاهد چنین وضعیتی در این حوزه هستیم، باید بدانیم که گردش مالی این صنعت محدود است و پروسه بازگشت سرمایه به آن طولانی مدت تر.

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد نشر نیازمند شوک هایی است تا از حالت احتضار خارج شود، گفت: اگر این اتفاق نیفتد، این محتضر از این حالت خارج نخواهد شد. در این سالها اقداماتی انجام شده و در حال انجام است. سندی به نام سند توسعه بهبود کسب و کار شکل گرفت اما باید توجه داشته باشیم که هزینه های سربالایی حوزه نشر باید کاهش پیدا کند.

صالحی گفت: حوزه مدیریت منابع موجود مالی و افزایش منابع مالی حوزه نشر یکی دیگر از نکته های اصلی است که باید مدنظر قرار گیرد. همچنین تسهیلات بانکی باید آسان تر و با نرخ بهره های کمتر در اختیار این حوزه قرار گیرد. در این مدت در هر سه بخش هم در حوزه هزینه های سربالایی مالیات کتاب فروشی ها، کاهش هزینه های حمل و نقل حوزه صنعت نشر و غیره کارهایی صورت گرفته اما باید با مشارکت دوستان ناشر توجه ویژه تری به این حوزه صورت گیرد.

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی دیگر از دغدغه های حوزه صنعت نشر را بحث امنیت نشر عنوان کرد و گفت: این بحث هم بحث پراهمیتی برای اهالی قلم و همچنین ناشران است. در این حوزه تلاش شد در بحث ممیزی ها، برخوردهای سلیقه ای کاهش پیدا کند و مسیر مجوزها از نظر شفافیت، مشخص تر شود. اما در عین حال، تا رسیدن به نقطه مطلوب، فاصله زیادی وجود دارد.

وی افزود: در زمینه کاهش حداکثری اعمال سلیقه ها و رفع برخی مشکلات قانونی، نیازمند تکان ها و کارهای جدیدی هستیم. گرچه شرایط رو به جلو است و اهالی قلم و نشر آن را تجربه می کنند، باید اذعان کرد که بحث قاچاق کتاب، امنیت حوزه نشر را مختل کرده است.

صالحی با اشاره به تشکیل کمیته مشترک بین وزارت ارشاد و اتحادیه ناشران و کتابفروشان، به جلسه روز گذشته (۳۰ آبان) ناشران با ناجا اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد در این زمینه شاهد اقدامات خوبی باشیم.

این مقام مسئول در وزارت ارشاد با تاکید بر لزوم کاهش روندهای بروکراتیک در حوزه صنعت نشر به برخی اتفاقاتی که در این راستا صورت گرفته پرداخت و گفت: ظرف ۱۰ روز آینده ۵ هزار ناشر هم در تهران و هم در شهرستان ها، توکن ها (شناسه های الکترونیک) خود را دریافت خواهند کرد که این باعث کاهش مراجعات حضوری خواهند شد.

وی گفت: دغدغه چهارم فرهنگ خرید کتاب و کتابخوانی است که ما سعی کرده ایم با اقداماتی تقاضای خرید کتاب را در جامعه ارتقاء دهیم. دغدغه پنجم فعال کردن دیپلماسی حوزه نشر است و اینکه فرهنگ مکتوب ما در عرصه جهانی دیده شود و ذخائر آن تنها در جغرافیای ایران محدود نماند.

به گفته صالحی: در این زمینه و به ویژه در خصوص برگزاری نمایشگاه کتاب تهران، اقدامات قابل توجهی صورت گرفته که از آن جمله می توان به مهمان ویژه شدن ایتالیا در دوره بعدی نمایشگاه کتاب تهران و همچنین چین در دوره بعدتر این نمایشگاه اشاره کرد.