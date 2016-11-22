اختصاص ۱۲۴ میلیارد تومان به گلخانه ۲۵ هکتاری نهاوند

منصور رضوانی جلال در گفتگو با خبرنگار مهر بیان اینکه ۱۲۴ میلیارد تومان برای طرح ۲۵ هکتاری گلخانه نهاوند اختصاص یافته است، گفت: یکی از مشکلات این پروژه تداخل طرح با منابع طبیعی است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان عنوان کرد: این گلخانه در زمینه تولید گلهای شاخه بریده و سبزی و صیفی فعالیت خواهد داشت که طرح اولیه آن در حال تدوین است.
رضوانی جلال با بیان اینکه ۲۳۹ پروانه احداث گلخانه در استان همدان صادر شده است، افزود: میزان اشتغالزایی واحدهای گلخانهای استان همدان ۱۰۸۰ نفر به طور مستقیم است.
وی عنوان کرد: خیار و گوجهفرنگی بیشترین محصولات تولیدی گلخانههای استان است و محصولات دیگری همچون توتفرنگی، آلوئهورا، گلهای شاخه بریده، کاهو، بادمجان و طالبی در مساحتهای کوچک تولید میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به اینکه مساحت گلخانههای استان همدان در سال گذشته ۶۵ هزار مترمربع بود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر مساحت گلخانههای استان به بیش از ۹۰ هکتار رسیده است که ظرفیت تولید بیش از ۳۱ هزار تن محصول را دارد.
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