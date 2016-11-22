معاون سیاسی بعد از مراسم اربعین معرفی می شود

به گزارش خبرنگار مهر وزیر کشور صبح امروز در نشست خبری با رسانه ها با اشاره به برنامه های انجام شده در امر سفر زائرین کربلا در ایام اربعین گفت: متاسفانه با چوب و سنگ به نیروی انتظامی حمله شد که با صبر و مدیریت درست این مسئله را مدیریت کرده بودند و بعد از ۲۴ ساعت با قانع سازی کسانی که ویزا و پاسپورت نداشتند، برگشتند.

وی با بیان اینکه امسال نسبتا خدمات رسانی خوب بوده است، افزود: امسال در چذابه و مهران و شلمچه ستاد مستقر دایر کردیم و هر روز با مرزبانان عراقی هم دیدار داشتیم.

وزیر کشور با انتقاد از برخی رسانه ها در انعکاس اخبار ادامه داد: ۲ میلیون زائر داشتیم که هماهنگ کردن آنها کار سختی بود. بحث بهره برداری از این مسئله ریا است توفیق خدمت گذاری به زائرین بالاترین توفیق است.

رحمانی فضای تصریح کرد:عرصه تعاملات سیاسی وسیع است و در حوزه اعتقادی و مناسک نباید وارد شود.

وی گفت: بازرسان ما تمام ضعف را جمع بندی کردند و در نهایت بعد از یک ماه کار را برای سال آینده آغاز خواهیم کرد. البته این کار باید توسط مردم اداره شود و نباید آن را دولتی کرد.

تاکنون یک میلیون و ۶۲۰ هزار زائر اربعین وارد کشور شدند

وزیر کشور با بیان اینکه دولت باید زیرساخت ها را مهیا کند، گفت: تاکنون یک میلیون و ۶۲۰ هزار زائر اربعین وارد کشور شدند و هیچ مورد ترافیکی گزارش نشده است.

رحمانی فضلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برای دولت مسئله آلودگی هوا، معیشت مردم و فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان اهمیت کمتری نسبت به لغو سخنرانی مطهری دارد که کمیته ویژه تشکیل شده است؟، گفت: هر موضوعی جایگاه خود را دارد و نمی توان هر مسئله ای را به دیگری واگذار کرد.

وی افزود: درباره مسائل محیط زیست یک شورای عالی وجود دارد و این شورا قرار است همه اقداماتی که باید انجام شود را طی گزارش هایی ارائه کند.

وزیر کشور افزود: دولت تورم را از حدود ۴۸ درصد به حدود ۹ درصد رسانده است؛ این اتفاق جز با کار انجام نشده است.

رحمانی فضلی با بیان اینکه نگاه دولت ترجیح یک امر به امر دیگر نیست، گفت: موضوع سخنرانی ها و تجمع ها در حوزه کاری بنده است و من موظفم در این موضوع به وظیفه خود عمل کنم. بقیه مسائل را باید دوستان دیگر پاسخ دهند.

وی با اشاره به نامه اخیر رئیس جمهور و ذکر مسئله نفوذ در شهر مشهد، اظهار کرد: این مسئله را دستگاه های اطلاعاتی باید بررسی کنند. رئیس جمهور تخمین زد که این نوع اقدامات بهانه ای برا نفوذ است. ایجاد اختلاف در کشور هم نوعی نفوذ است.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: وزیر اطلاعات این مسئله را بررسی کرده و گزارش های آن را به استحضار رئیس جمهور خواهد رساند.

رحمانی فضلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا علت لغو میتینگ مشهد برگزاری آن در یک مکان دولتی بوده است، اظهار کرد: اگر مسئول یک مکان دولتی تشخیص دهد با رعایت انصاف و عدالت می تواند مراسم سخنرانی را برگزار کند، مشکلی وجود ندارد.

وی افزود: ما گفتیم در زمان برگزاری انتخابات این امر ممنوع است اما در زمان غیر از آن با نظر رئیس مجموعه اشکالی ندارد.

وزیر کشور با اشاره به برقرار امنیت این مراسم عنوان کرد: هم فرماندار و هم معاون سیاسی استاندار رسما اعلام کرده بودند که مسئولیت امنیت را پذیرفته اند.

رحمانی فضلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت موافق است درباره ۶۳ سخنرانی که طی ۳ سال گذشته توسط دولت لغو شده است کمیته‌ای از سوی قوه قضاییه تشکیل شود؟، گفت: اگر در داخل دانشگاه ها تجمعی برگزار شود، مسئولیت آن با شورای فرهنگی دانشگاه بوده و در مساجد نیز مسئولیت با اماکن است. اما در بقیه موارد وزارت کشور باید مجوز دهد. هر کدام از تجمع هایی که ما مجوز دهیم امنیت آن را هم برقرار خواهیم کرد.

مسئولیت برپایی امنیت داخلی کشور با وزیر کشور است

وی با اشاره به اینکه در مساله پیش آمده در مشهد یک طرف نایب رئیس مجلس و طرف دیگر دادستانی است گفت: از نظر بنده این سخنرانی اگر انجام می شد هیچ اتفاقی نمی افتاد چون مردم فهیم هستند و نایب رئیس مجلس هم به مسائل امنیتی اشراف کامل دارد.

رحمانی فضلی افزود: قانون و مقررات می گوید مسئولیت برپایی امنیت داخلی کشور با وزیر کشور است.

وزیر کشور با طرح این سوال که مگر دادستانی می تواند سخنرانی رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس را لغو کند، ادامه داد: روز قبل از سخنرانی آقای مطهری با من تماس گرفت و ماجرا را عنوان کرد، گفتم در جریان نیستم اما با آقای استاندار در این باره صحبت می کنم. بلافاصله با استاندار تماس گرفتم و گفتم شورای تامین را تشکیل بده و مساله را پیگیری کن و طی نامه ای به دادستانی اعلام کن که مسئولیت برقراری امنیت را به عهده می گیری. با دادستان کل کشور صحبت کردم که گفت مساله را پیگیری می کنم، این موضوع قابل حل است.

وی با تاکید بر اینکه شورای تامین با قبول برقراری امنیت باید مجوز برگزاری سخنرانی را صادر می کرد، تصریح کرد: همه باید خویشتن داری کنیم، تند کردن فضا در شرایط کنونی برای کشور مناسب نیست. باید قوه مقننه و قضاییه این مساله را در جلسه ای بررسی کرده و درباره استنباط دادستانی تصمیم بگیرند.

دانشگاه سخنرانی زیباکلام را لغو کرد

رحمانی فضلی درباره لغو سخنرانی زیباکلام در قزوین گفت: بنده به استاندار دستور دادم شورای تامین تشکیل شود که صورت جلسه آن شورا به دست من رسید و اعضای شورای تامین همگی قبول کردند که این سخنرانی برگزار شود اما خود دانشگاه به آقای زیباکلام اعلام کرد که سخنرانی لغو است. در شیراز هم با عواملی که برنامه سخنرانی آقای زیباکلام را لغو کردند، برخورد شد.

وی با بیان اینکه استاندار فارس به این دلیل برکنار نشد، عنوان کرد: ما دلایل مختلفی برای این جابجایی داشتیم، همانطور که در مورد فرماندار مشهد رسانه ها گفتند که در روز تعطیل فرماندار برکنار شد اما اصلا شدنی نیست که یک روزه یک فرماندار رفته و فرماندار دیگر جایگزین شود چون سیر قانونی این جابجایی طولانی است.

وزیر کشور درباره اینکه ممکن است فرمانداران یا استانداران نگاه متفاوتی داشته باشند، افزود: ممکن است فرمانداران نگاه متفاوتی داشته باشند؛ چون مساله مدیریتی است. در صحنه عملیات اختیار در دست فرماندار و استاندار است بنابراین ممکن است مطابق قانون تصمیمات متفاوتی بگیرند اما اگر به دلایل سیاسی تصمیمی اتخاذ شود با آن برخورد خواهیم کرد.

رحمانی فضلی در پاسخ به اینکه چرا آقای احمدی نژاد هر کجا می خواهد سخنرانی می کند اما سخنرانی آقای مطهری لغو می شود؟ گفت: نفس امنیت برای ما مهم است، برای هر کسی که سخنرانی قانونی دارد باید امنیت برقرار شود.

احمدی نژاد گفته خودش مسئولیت امنیت سخنرانی هایش را به عهده می گیرد

وی ادامه داد: به آقای احمدی نژاد اعلام کردیم که برای سخنرانی خود باید از قبل اعلام کند تا برای برقراری امنیت برنامه ریزی شود چون ما از این بابت نگران هستیم اما آقای احمدی نژاد گفته من خودم مسئولیت امنیت را بر عهده می گیرم.

وزیر کشور تصریح کرد: متاسفم که این اتفاق در مشهد رخ داد، فرقی نمی کند آقای مطهری یا هر کس دیگری باشد. باید کار غیرقانونی مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی گفت: خلاف افراد در هر مسیری قابل رسیدگی است اما متاسفم که بگویم که در روزهای اخیر مسائل توهین آمیز بسیاری را در فضای مجازی شاهد بودم.

وی در پاسخ به اینکه آیا دادستان این اختیار را دارد که دستور لغو سخنرانی ها را صادر کند، گفت: آقای دادستان نمی تواند چنین استنباطی از قانون داشته باشد چون مسئول امنیت استاندار است.

وزیر کشور در پاسخ به این سوال که چرا گزارش پیگیری موارد قبلی از جمله مساله قرچک را ارائه نمی دهید، گفت: وزارت کشور از پیگیری های خود گزارش داده درباره مساله قرچک هم گزارش دادیم که در آن مورد هم برخی عذرخواهی کردند.

وی گفت: در مورد انتخابات پیش رو به هیچ وجه مشکلی در تجمعات نخواهیم داشت چرا که از یک تا دو ماه قبل تمامی هماهنگی ها انجام شده و تاییدیه ها از رئیس قوه قضاییه اخذ خواهد شد.

پاسخ آملی لاریجانی به وزیر کشور

رحمانی فضلی در پاسخ به اینکه آیا آقای آملی لاریجانی پاسخ نامه شما در خصوص مساله کنسرت ها را دادند، گفت: بله به طور خصوصی پاسخ دادند و گفتند صدور مجوز این گونه برنامه ها به عهده وزارت ارشاد و برقراری امنیت آن با شماست اگر از قبل هماهنگ شود می توان کار را پیش برد.

ایرادات شورای نگهبان به تعرفه های انتخابات

وی درباره برگزاری الکترونیک انتخابات و نیز چاپ تعرفه های انتخابات ریاست جمهوری گفت: نمونه هایی از تعرفه ها را به شورای نگهبان دادیم که ایراداتی گرفتند این ایرادات بررسی شده و قرار است در آخرین جلسه تایید نهایی شده و هر چه زودتر تعرفه ها به چاپ برسد.

وزیر کشور با اشاره به اینکه علاقه مندیم انتخابات را به صورت الکترونیک برگزار کنیم خاطرنشان کرد: حجم کار بالاست و امکانات مورد نیاز در همه جا وجود ندارد اما هر کجا امکانات باشد آمادگی برگزاری انتخابات الکترونیک را داریم.

رحمانی فضلی ادامه داد: امیدوارم تا یک ماه آینده در این خصوص به توافق برسیم که انتخابات الکترونیکی اجرایی شود یا نه اما اگر شورای نگهبان قبول نکند حتما انتخابات الکترونیک برگزار نخواهیم کرد.

وی تصریح کرد: البته اعلام کرده ایم که انتخابات شوراها در کلان شهرها به صورت الکترونیکی انجام شود.

رحمانی فضلی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، درباره انتخاب معاون سیاسی وزیر کشور، گفت: با آقای احمدی به عنوان گزینه نهایی صحبت های نهایی را انجام دادیم اما وی در امر هلال احمر و اربعین مسئولیت سنگینی داشتند که بنا شد بعد از مراسم اربعین معرفی وی به عنوان معاون سیاسی وزیر کشور انجام شود.

