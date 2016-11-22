سامانه پیامکی فوریت های پلیسی در خراسان جنوبی راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس سردار مجید شجاع اظهار داشت: این سامانه جهت ارائه خدمات مناسب به شهروندان برای تامین امنیت اجتماعی و به منظور سهولت در برقراری ارتباط با مرکز فوریت های پلیسی راه اندازی شده است.

وی ادامه داد: با راه اندازی این سامانه پلیس از طریق تلفن و پیامک ۱۱۰ به صورت شبانه روزی آماده ارائه خدمات به شهروندان است.

وی با اشاره به اینکه شماره تماس و پیامک ۱۱۰ آسان‌ترین پل ارتباطی مردم با نیروی انتظامی است، افزود: این سامانه پیامکی به صورت ۲۴ ساعته آماده دریافت درخواست های انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی شهروندان است.

سردار شجاع ضمن قدردانی از همکاری خوب مردم با پلیس در اجرای طرح های مختلف انتظامی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه جرایم و ناهنجاری اجتماعی در سطح استان، از طریق شماره تماس و پیامک ۱۱۰ به پلیس اطلاع تا در کمترین زمان ممکن نسبت به شناسایی جرم و دستگیری مجرمان و متخلفان اقدام شود.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی بیان داشت: از آنجائی که حجم زیادی از تماس های عملیاتی شهروندان با مراکز ۱۱۰ در رابطه با تماس های غیر فوریتی نظیر اختلافات ملکی،جرائم صنفی، جرائم مالی، اختلاف حساب، کلاهبرداری، جرائم رایانه ای، جرائم زیست محیطی و فقدان یا پیدایش اشخاص است بنابراین این مهم می‌طلبد تا شهروندان به توصیه و راهنمائی های اپراتور ۱۱۰ در هنگام تماس توجه ودقت لازم را داشته باشند تا از حضور بی مورد واحد گشتی در صحنه جلوگیری شود.

وی گفت: ممکن است با اشغال بی مورد خطوط ۱۱۰ هموطن دیگری که نیاز فوریتی داشته و جان یا مال او در معرض خطر قرار گرفته نتواند به موقع با ۱۱۰ تماس برقرار کند.