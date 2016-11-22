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۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۳۶

کشف محموله عروسک های قاچاق در جنوب غرب تهران

کشف محموله عروسک های قاچاق در جنوب غرب تهران

جانشین فرمانده انتظامی غرب استان تهران، از کشف محموله عروسک های قاچاق در شهرستان رباط کریم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ افضل گلزاری گفت: ماموران کلانتری ۱۱مرکزی شهرستان رباط کریم حین گشت زنی و کنترل وسایل نقلیه عبوری در محورهای اصلی رباط کریم، به یک دستگاه خودروی نیسان وانت مشکوک شده و به راننده آن دستور ایست دادند.

وی تصریح کرد: ماموران پس از متوقف کردن خودرو در بازرسی از آن موفق به کشف ۹۱۳ عدد عروسک خارجی قاچاق شده و متهم را برای بازجویی به پلیس آگاهی انتقال دادند.

سرهنگ گلزاری خاطرنشان کرد: متهم دستگیر شده در بازجویی پلیسی ضمن اعتراف به جرم خود اقرار کرد محموله قاچاق کشف شده را در یکی از استان های غربی کشور بارگیری کرده و قصد انتقال آن را به تهران بزرگ داشت که با هوشیاری ماموران انتظامی ناکام ماند.

به گفته وی، ارزش ریالی کالای قاچاق کشف شده توسط کارشناسان، ۱۹۵ میلیون تومان برآورد و قاچاقچی دستگیر شده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

کد مطلب 3831295

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