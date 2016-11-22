کشف محموله عروسک های قاچاق در جنوب غرب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ افضل گلزاری گفت: ماموران کلانتری ۱۱مرکزی شهرستان رباط کریم حین گشت زنی و کنترل وسایل نقلیه عبوری در محورهای اصلی رباط کریم، به یک دستگاه خودروی نیسان وانت مشکوک شده و به راننده آن دستور ایست دادند.

وی تصریح کرد: ماموران پس از متوقف کردن خودرو در بازرسی از آن موفق به کشف ۹۱۳ عدد عروسک خارجی قاچاق شده و متهم را برای بازجویی به پلیس آگاهی انتقال دادند.

سرهنگ گلزاری خاطرنشان کرد: متهم دستگیر شده در بازجویی پلیسی ضمن اعتراف به جرم خود اقرار کرد محموله قاچاق کشف شده را در یکی از استان های غربی کشور بارگیری کرده و قصد انتقال آن را به تهران بزرگ داشت که با هوشیاری ماموران انتظامی ناکام ماند.

به گفته وی، ارزش ریالی کالای قاچاق کشف شده توسط کارشناسان، ۱۹۵ میلیون تومان برآورد و قاچاقچی دستگیر شده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.