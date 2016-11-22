اردوغان: «الباب» را محاصره کرده ایم و سپس به «منبج» خواهیم رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه امروز در اظهاراتی اعلام کرد که نیروهای این کشور شهر «الباب» در شمال سوریه را به محاصره خود درآورده اند و پس از آن برای مبارزه با گروه های کرد مسلح سوری به سراغ «منبج» خواهند رفت.

رئیس جمهور ترکیه بدون اشاره به ماهیت اشغالگری حضور نظامیان این کشور در شمال سوریه ادامه داد: هم اکنون به «الباب» رسید ه ایم و آن را از سمت غرب محاصره کرده ایم. از آنجا نیز به سمت «منبج» خواهیم رفت.

وی که در یک کنفرانس امنیتی در آنکارا سخنرانی می کرد، در ادامه اذعان کرد: حضور ما در منبج به خاطر علاقه به این شهر نیست؛ بلکه به دلیل حضور «پی وای دی» و «وای پی جی» در آنجا است. آنها باید منبج را تَرک کنند و بیشتر به سمت شرق بروند.



لازم به ذکر است، ترکیه در ماه آگوست در اقدامی که بر خلاف قوانین بین المللی به شمار می آید، با هدف اعلامیِ مبارزه با تروریست های داعش و گروه های مسلح کرد سوری، بدون کسب مجوز از دولت قانونی دمشق اعلام کرد که بر اساس عملیات موسوم به «سپر فرات» وارد شمال سوریه شده است؛ اقدامی که حقوق بین الملل آن را تجاوز به خاک کشور همسایه قلمداد می کند.