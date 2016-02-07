دستگیری دو عضو حزب اتحاد دمکراتیک کردهای سوری توسط ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، ستاد مشترک ارتش ترکیه با صدور بیانیه ای اعلام کرد روز ششم ژانویه دو عضو حزب اتحادیه دمکراتیک کردهای سوریه،که ترکیه آنرا شاخه‌ای از گروه« پ ک ک» و تروریستی میداند هنگام تلاش برای ورود غیر قانونی به ترکیه در مرز ترکیه با سوریه دستگیر شدند.



در این بیانیه آمده است این افراد مسلح موقع دسگیر شدن ۵۰۰ چاشنی الکترونیکی و دویست بسته انفجاری همراه خود داشته اند.



همچنین در این گزارش آمده است در همین حال ۶ خارجی که مشوک به عضویت در گروه تروریستی داعش هستند در شمال مرز استان قاضیان تپ در حالیکه قصد ورود خاک ترکیه را داشتند دستگیر شدند.

ترکیه حزب اتحادیه دموکراتیک را گروهی تروریستی می داند در حالیکه این گروه از متحدان اصلی آمریکا در عرصه درگیری ها در سوریه است و همین امر موجب انتقاد شدید امروز رئیس جمهور ترکیه از سیاست های کاخ سفید در قبال این گروه کرد سوری شد.