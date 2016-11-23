ردپای میلیاردرها در فهرست بیمه کارگران!

اکبر شوکت در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت عملکرد سامانه پالایش بیمه کارگران ساختمانی گفت: سامانه پالایش بیمه کارگران ساختمانی پیش از این، در ۴ استان کشور به صورت آزمایشی فعالیت خود را آغاز کرده بود که بر اساس مصوبه روز دوشنبه کارگروه قانون رفع موانع اجرای بیمه کارگران ساختمانی، سراسری شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی در سطح کشور فعالیت می‌کنند، افزود: در حالی که سازمان تامین اجتماعی اعلام می‌کند حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از این تعداد، کارگران تحت پوشش بیمه هستند، اما طی چند مرحله تعدادی از این افراد به دلیل نداشتن «کارت مهارت فنی‌ و حرفه‌ای شاغل در بخش ساختمان»، تغییر شغل یا اشتغال در بخش غیرساختمانی، از سامانه حذف شدند.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با تاکید بر اینکه در خوشبینانه‌ترین حالت، ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه تامین‌اجتماعی قرار دارند، اظهار داشت: ملاک تامین اجتماعی از آمار بیمه‌شدگان، تعداد افراد و کدهای ملی‌ ثبت‌شده در سیستم است؛ در حالی که بسیاری از این افراد، یا کارگر ساختمانی نیستند یا شغل خود را تغییر دادند.

شوکت همچنین ادامه داد: در مواردی حتی مشاهده شده افرادی که تسهیلات میلیاردی از بانک‌ها دریافت کرده‌ یا دارای چند ملک هستند؛ به عنوان کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه قرار گرفتند که طبیعتا این افراد کارگر ساختمانی نیستند.

وی افزود: در جهت شفاف‌سازی و پالایش بیمه کارگران ساختمانی، کارگروه قانون رفع موانع اجرای بیمه کارگران با حضور نمایندگان وزارت کار، سازمان تامین اجتماعی، سازمان فنی و حرفه‌ای، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و سایر دستگاه‌های اجرایی برگزار و رسما از «سامانه پالایش بیمه کارگران ساختمانی» رونمایی شد.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با بیان اینکه هم کارگران متقاضی بیمه و هم افراد بیمه شده در بخش ساختمان باید در این سامانه به نشانی http://www.samanehrefah.ir ثبت‌نام کنند، افزود: هم اکنون سامانه برای ثبت‌نام کارگران باز است و در سال تلاش می‌شود در چند نوبت در دسترس باشد.

وی در پاسخ به این سوال که طبیعتا افرادی که کارگر ساختمانی نیستند اما در لیست بیمه این افراد قرار دارند خوداظهاری نمی‌کنند؛ این افراد چگونه شناسایی می‌شوند؟ گفت: در زمان دریافت فیش پرداخت حق بیمه، ابتدا از آنها درخواست می‌شود تا در سامانه ثبت‌نام کنند. البته در مرحله اول راه‌اندازی، اولویت با اطلاع‌رسانی این موضوع است؛ اما قطعا به تدریج راهکارهای بازدارنده، اندیشیده می‌شود.

شوکت درباره فرآیند احراز هویت کارگران ساختمانی نیز گفت: پس از ثبت‌نام کارگران در سامانه، افراد شناسایی می‌شوند و در مرحله بعد افرادی که صلاحیت آنها تائیدشده به انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی که در سطح کشور ۳۰ انجمن هستند، معرفی خواهند شد. همچنین انجمن‌های صنفی کارگران بازرسی‌های لازم را برای بررسی مجدد صلاحیت افراد به عمل می‌آورند و در نهایت نتیجه این پالایش اعلام می‌شود.

عضو هیأت امنای صندوق تامین اجتماعی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی مکلف است خروجی این سامانه را که کارگران ساختمانی دارای صلاحیت هستند، بیمه کند گفت: از دولت یازدهم انتظار داریم وقفه ایجاد شده در بیمه کارگران را جبران و نسبت به رفع مشکلات آنها نیز اقدام کند.