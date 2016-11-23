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۳ آذر ۱۳۹۵، ۹:۱۴

مدیرکل راه‏ آهن جنوب پیش بینی کرد:

آمادگی برای جابه جایی ۴۰۰ هزار زائر اربعین با ناوگان ریلی

آمادگی برای جابه جایی ۴۰۰ هزار زائر اربعین با ناوگان ریلی

اهواز - مدیرکل راه‏ آهن جنوب پیش بینی کرد از ۱۵ آبان ماه امسال تا ۵ آذرماه جاری بیش از یک صد هزار زائر اربعین توسط این ناوگان ریلی جابه جا شوند.

عبدالکریم درویش‌زاده در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت ایجادی ۱۰ هزار نفری روزانه در مسیر رفت و برگشت به خوزستان از طریق حمل و نقل ریلی اظهار کرد: راه آهن در این ایام ۲۸۲ رام قطار از مبادی مشهد ـ تهران و شهرهای طول مسیر به خوزستان اختصاص داده که ظرفیت این قطارها در رفت و برگشت حدود ۱۵۰ هزار صندلی است و با توجه به اینکه در برخی روزها در مسیرهای رفت و برگشت به صورت خالی سیر می کند، انتظار می رود جمعا یک صد هزار زائر برون استانی جابه جا شوند.

وی تصریح کرد: راه آهن جمهوری اسلامی ایران به منظور رفاه حال زائران با توجه به مسدود کردن جاده حد فاصل خرمشهر ـ شلمچه، یک رام ریل باس به صورت شبانه روزی و رایگان اختصاص یافته که این قطار آمادگی دارد هر نیم ساعت یک بار در مسیر خرمشهر ـ شلمچه و بالعکس تردد کند و ظرفیت ایجادی آن بیش از ۳۰۰ هزار صندلی است و پیش بینی می شود بیش از ۲۰۰ هزار زائر در این ایام بین شلمچه و خرمشهر جابه جا شوند.

کد مطلب 3831686

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