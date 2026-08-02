  1. استانها
  2. خوزستان
۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۵

جابه‌جایی بیش از ۲۰۹ هزار زائر با ناوگان ریلی خوزستان

جابه‌جایی بیش از ۲۰۹ هزار زائر با ناوگان ریلی خوزستان

اهواز - اداره کل راه‌آهن جنوب اعلام کرد: از ابتدای طرح اربعین تاکنون ۲۰۹ هزار و ۴۸۳ زائر توسط ناوگان ریلی در محورهای خوزستان جابه‌جا شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق آمار عملکرد راه‌آهن جنوب، از ابتدای طرح ایام اربعین حسینی ۱۴۰۵ تا پایان دهم مردادماه، ۲۰۹ هزار و ۴۸۳ زائر توسط ۴۰۵ رام قطار در محورهای رفت و برگشت جابه‌جا شده‌اند.

در بخش قطارهای بین‌شهری، ۱۹۶ رام قطار، ۱۰۱ هزار و ۷۴۰ زائر را به صورت رفت و برگشت منتقل کرده‌اند.

همچنین ۹۵ هزار و ۹۴۶ مسافر اربعین با ۱۶۶ رام قطار رفت و برگشتی به صورت رایگان از خرمشهر به شلمچه عزیمت کرده‌اند.

در بخش دیگر خطوط ریلی نیز ۴۳ رام قطار اهواز به خرمشهر در مسیرهای رفت و برگشت، ۱۱ هزار و ۷۹۷ نفر را جابه‌جا کرده‌اند.

کد مطلب 6906285

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها