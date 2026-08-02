به گزارش خبرنگار مهر، طبق آمار عملکرد راه‌آهن جنوب، از ابتدای طرح ایام اربعین حسینی ۱۴۰۵ تا پایان دهم مردادماه، ۲۰۹ هزار و ۴۸۳ زائر توسط ۴۰۵ رام قطار در محورهای رفت و برگشت جابه‌جا شده‌اند.

در بخش قطارهای بین‌شهری، ۱۹۶ رام قطار، ۱۰۱ هزار و ۷۴۰ زائر را به صورت رفت و برگشت منتقل کرده‌اند.

همچنین ۹۵ هزار و ۹۴۶ مسافر اربعین با ۱۶۶ رام قطار رفت و برگشتی به صورت رایگان از خرمشهر به شلمچه عزیمت کرده‌اند.

در بخش دیگر خطوط ریلی نیز ۴۳ رام قطار اهواز به خرمشهر در مسیرهای رفت و برگشت، ۱۱ هزار و ۷۹۷ نفر را جابه‌جا کرده‌اند.