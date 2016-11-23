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۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۲۰

فرمانده انتظامی شهرستان قزوین:

دستگیری ۳ سارق و کشف ۱۶ فقره سرقت در قزوین

دستگیری ۳ سارق و کشف ۱۶ فقره سرقت در قزوین

قزوین- فرمانده انتظامی شهرستان قزوین از کشف ۱۶ فقره انواع سرقت با دستگیری سه سارق در قزوین خبر داد.

سرهنگ محمدقاسم طرهانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت محتویات خودرو در سطح شهرستان قزوین، موضوع شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی افزود: ماموران تجسس کلانتری ۱۲ بازار پس از تحقیقات پلیسی موفق به شناسایی و دستگیری سارق شدند.

این مقام انتظامی ادامه داد: پس از انتقال متهم به دایره تجسس کلانتری در بازجویی فنی و تخصصی به چهار فقره سرقت محتویات خودرو اعتراف کرد.

سرهنگ طرهانی افزود: همچنین در اقدامی دیگر ماموران کلانتری ۱۳ باهنر نیز یک سارق را دستگیر که سارق در بازجویی تخصصی ماموران به هفت فقره سرقت قطعات و محتویات خودرو اعتراف کرد.

در ادامه فرمانده انتظامی شهرستان قزوین گفت: در اقدامی دیگر نیز ماموران کلانتری ۱۱ مدرس یک سارق را دستگیر که سارق در بازجویی تخصصی ماموران به پنج فقره سرقت اعتراف کرد.

این مقام انتظامی عنوان کرد: سارقان پس از دستگیری و ضمن تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.

وی از شهروندان خواست توصیه های پلیس را در حفظ و نگهداری اموال خود جدی بگیرند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک موضوع را سریعا با شماره تلفن ۱۱۰ به مرکز فوریت های پلیسی اطلاع دهند.

کد مطلب 3832253

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