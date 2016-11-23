  1. اخبار کوتاه
  2. بین الملل
۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۶:۱۹

واکنش ژاپن به اقدام روسها در جزایر مورد مناقشه کوریل

منابع وابسته به وزارت خارجه ژاپن اعلام کردند: توکیو به اقدام روسیه در استقرار سامانه های موشکی در جزایر مورد مناقشه کوریل واکنش مناسب نشان خواهد داد.

کد مطلب 3832417

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها