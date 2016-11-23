https://mehrnews.com/xGBbC ۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۶:۱۹ کد مطلب 3832417 اخبار کوتاه بین الملل اخبار کوتاه بین الملل ۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۶:۱۹ واکنش ژاپن به اقدام روسها در جزایر مورد مناقشه کوریل منابع وابسته به وزارت خارجه ژاپن اعلام کردند: توکیو به اقدام روسیه در استقرار سامانه های موشکی در جزایر مورد مناقشه کوریل واکنش مناسب نشان خواهد داد. کد مطلب 3832417 کپی شد مطالب مرتبط راهکار اقتصادی ژاپن برای حل اختلافات در جزایر مورد مناقشه «کوریل» اعتراض ژاپن به تصمیم مسکو برای اعزام نیرو به جزایر مورد مناقشه قصد نداریم از نیروهای نظامی در جزایر کوریل علیه ژاپن استفاده کنیم برچسبها روسیه ژاپن جزایر کوریل
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