قطعنامه اروپا علیه رسانه های روسیه، نقض قوانین این اتحادیه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «مارگاریتا سیمونیان» (Margarita Simonyan) سردبیر خبرگزاری اسپوتنیک دقایقی پیش در اظهاراتی قطعنامه اتحادیه اروپا علیه رسانه های روسیه را محکوم کرد.

سردبیر خبرگزاری اسپوتنیک در این باره گفت که پیش نویس این قطعنامه علیه رسانه های روسیه اقدامی آشکار در جهت تبعیض و سانسور رسانه ای به شمار می آید.

وی در ادامه تصریح کرد: این قطعنامه مستقیماً تعدادی از منابع خبری معروف ما از جمله اسپوتنیک را هدف قرار داده است و منظورِ آن نیز ممانعت از فعالیت های این رسانه ها در درون اتحادیه اروپا به شمار می آید.

«مارگاریتا سیمونیان» سردبیر خبرگزاری اسپوتنیک در ادامه تأکید کرد: بدتر از همه اینکه قطعنامه مذکور مستقیماً قوانین داخلیِ اتحادیه اروپا در زمینه حقوق بشر و آزادی رسانه ها را نقض می کند.

لازم به ذکر است ساعاتی پیش پارلمان اروپا به پیش نویس قطعنامه ای برای مقابله با رسانه های روسی از جمله راشا تودِی و اسپوتنیک رأی داد.