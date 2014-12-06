اروپا به مشارکت با روسیه نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان،"اشتفان زایبرت" همچنین اظهار داشت: غرب به دنبال تضعیف روسیه نیست و به مشارکت مستحکم با این کشور نیاز دارد.



وی همچنین در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ما علاقه مندیم که روسیه شریکی خوب برای ما و اروپا باشد،گفت: ما می خواهیم شریکی خوب برای روسیه بوده و هیچ قصدی برای تضعیف روسیه وجود ندارد.



سخنگوی دولت آلمان خاطر نشان کرد :لازم بود که اصول اروپا محترم شمرده شود .



وی با اشاره به موضوع اوکراین گفت: باید برای حل مناقشه اوکراین تلاش کرد و برلین از چند ماه پیش این تلاش را آغاز کرده است.