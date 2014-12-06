اروپا به مشارکت با روسیه نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان،"اشتفان زایبرت" همچنین اظهار داشت: غرب به دنبال تضعیف روسیه نیست و به مشارکت مستحکم با این کشور نیاز دارد.
وی همچنین در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ما علاقه مندیم که روسیه شریکی خوب برای ما و اروپا باشد،گفت: ما می خواهیم شریکی خوب برای روسیه بوده و هیچ قصدی برای تضعیف روسیه وجود ندارد.
سخنگوی دولت آلمان خاطر نشان کرد :لازم بود که اصول اروپا محترم شمرده شود .
وی با اشاره به موضوع اوکراین گفت: باید برای حل مناقشه اوکراین تلاش کرد و برلین از چند ماه پیش این تلاش را آغاز کرده است.
سخنگوی دولت آلمان از علاقه مندی غرب برای همکاری با روسیه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان،"اشتفان زایبرت" همچنین اظهار داشت: غرب به دنبال تضعیف روسیه نیست و به مشارکت مستحکم با این کشور نیاز دارد.
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