به گزارش خبرنگار مهر، نشست توانمندی های صنایع دستی شهرستان بناب در حالی شامگاه چهارشنبه با حضور معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی و فرماندار این شهرستان و چمعی از مسئولان دست اندرکار این حوزه برگزار شد که علاوه بر طرح موضوع آموزش صنایع دستی در روستاها، خبر خرید فرش های تولیدی قالیبافان نیز در این جلسه داده شد.

آموزش صنایع دستی در ۴۲ روستای آذربایجان شرقی اجرا می شود

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی در این نشست توانمندی های صنایع دستی شهرستان بناب با اعلام این خبر افزود: آموزش صنایع دستی در این روستاهای استان به عنوان پایلوت آغاز شده و در جهت توسعه صنایع دستی اقدام خواهد شد.

فرشاد به آفرین ادامه داد: میزان توجه و پرداخت به صنایع دستی در شهرستان بناب با جمعیت این شهرستان همخوانی ندارد و از آنجایی که این شهرستان در محورهای مواصلاتی استان های غربی کشور واقع شده و همه روزه پذیرای خیل زیادی از مسافران است، انتظار می رود در بحث صنایع دستی به جایگاه واقعی خود دست یابد.

وی به آفرین سپس از امضای تفاهم نامه میراث فرهنگی آذربایجان شرقی با جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش این استان نیز خبر داد و گفت: در راستای توسعه آموزش های صنایع دستی خانه های ترویج روستایی و مدارس روستایی در اختیار این سازمان قرار خواهد گرفت.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی بر راه اندازی بازارچه عرض و فروش محصولات تولیدی صنایع دستی در شهرستان بناب تأکید و؛ تصریح کرد: بناب می تواند در این زمینه قدم های اساسی را بردارد.

دولت فرش های تولیدی قالیبافان را خریداری می کند

فرماندار بناب نیز در این نشست با اشاره به سیاست های ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در کشور گفت: در کنار توجه به سایر ظرفیت ها توجه به ظرفیت صنایع دستی نیز باید مدنظر قرار گیرد.

ولی الله فرج اللهی از توسعه قالی بافی در این شهرستان به عنوان یک ظرفیت بزرگ در بخش صنایع دستی یاد کرد و افزود: در یک سال گذشته در راستای حمایت از قالی بافی در شهرستان ۶۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی از محل صندوق کارآفرینی در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.

وی افزود: در همین مدت در قالب تفاهم نامه دیگری ۳۰ میلیارد ریال تسهیلات از سوی بانک مهر اقتصاد به متقاضیان قالی باف در بناب پرداخت شده است که از این محل برای بالغ بر یک هزار نفر در این شهرستان شغل ایجاد شده است.

نماینده عالی دولت در شهرستان بناب سپس از آمادگی دولت برای راه اندازی کارگاه های قالی بافی در روستاها و همچنین خرید تضمینی تولیدات آن ها خبرداد و اظهار کرد: تولید کنندگان نگران تولیدات قالی نباشند و فرش تولیدی آن ها توسط خود دولت خریداری می شود.

وی با اشاره به نقش بالای توسعه صنایع دستی در تحقق اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: هم اکنون قریب به ۲۰۰ نفر در سه مرکز آموزشی نسبت به مهارت آموزی در بخش صنایع دستی در این شهرستان مشغول هستند.

فرج اللهی با اشاره به ضرورت ایجاد نمایشگاه فروش صنایع دستی در شهرستان بناب گفت: شهرستان آماده است با مشارکت بخش خصوصی نسبت به ایجاد این نمایشگاه اقدام کند.

اولویت شناسایی و ساماندهی فعالان صنایع دستی در بناب

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان بناب نیز در این نشست با اشاره به فعالیت های این اداره در زمینه صنایع دستی گفت: شناسایی و ساماندهی افراد در زمینه صنایع دستی جرو اولویت ماست.

بهنام رحیم زاده با اشاره به مشکل بیمه فعالان عرصه صنایع دستی خواستار حل مشکل بیمه این فعالان شد و با انتقاد از سهم پایین شهرستان بناب از محل اعتبارات مشاغل خانگی خاطرنشان کرد: اگر بازارچه فروش از طریق کارگاه های ذیربط ایجاد شود می توانیم محصولات تولیدی را در معرض فروش قرار دهیم.

گفتنی است شهرستان ۱۴۰ هزار نفری بناب در ۱۱۰ کیلومتری جنوب تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی یکی از قطب های تولید انواع قالی های دستباف از جمله فرش های وسط، ابریشمی و مرینوس و نیز تابلو فرش های نفیس و زیبا در سطح استان و منطقه است و هنرمندان این شهرستان همچنین در زمینه هنرهای تجسمی از جمله خط، نقاشی خط، نقاشی، تابلوسازی، منبت کاری و حجم سازی آثار نفیس و درخشانی را می آفرینند.