فتوای خاخام صهیونیست مبنی بر جواز قتل اعراب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری صهیونیستی «واللا»، «شموئیل الیاهو» خاخام شهر صفد در فلسطین اشغالی با استناد به ادعاهای اخیر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی که عرب های ساکن فلسطین اشغالی را به دست داشتن در آتش سوزی های اخیر متهم کرده بود، بر روی صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی «فیسبوک» نوشت:نخست وزیر آتش سوزی های اخیر را تروریستی توصیف کرده است و یکی از مسئولان شاباک هم گفته است که این آتش سوزی ها سلاحی کشتار جمعی هستند. اگر لازم باشد حتی باید به سمت عاملان این آتش سوزی ها تیراندازی هم کرد.

الیاهو مدعی شد که اگر به سمت عاملان آتش سوزی ها در بیت مائیر، کرمیئیل و حیفا تیراندازی می شد، چنین فاجعه ای روی نمی داد. من امیدوارم که رئیس ستاد مشترک ارتش و بازرس کل پلیس به نظامیان ارتش و نیروهای پلیس و دیگر اسرائیلی ها دستور دهند که ماجرای آتش افروزی ها به پایان نرسیده است.

گفتنی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی آتش سوزی های اخیر را اقدامی عمدی و تروریستی توصیف نموده و به صورت ضمنی عرب های ساکن فلسطین اشغالی را به دست داشتن در آتش سوزی های اخیر متهم کرده بود.