تشکیل نهاد آتش نشانی بین المللی با حضور سران عربی توسط نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، آتش سوزی اراضی اشغالی فلسطین پس از گذشت پنج روز همچنان ادامه دارد.

در همین راستا، رسانه های صهیونیستی از بروز مجدد آتش سوزی در مناطق مختلف سرزمین های اشغالی ۱۹۴۸ خبر دادند.

کانال ۲ تلویزیون اسرائیل اعلام کرد که امروز یک آتش سوزی در نزدیکی شهر الخضیره واقع در شمال سرزمین های اشغالی ۱۹۴۸ به وقوع پیوست.

مقامات رژیم صهیونیستی در پی این آتش سوزی در سراسر اراضی اشغالی حالت آماده باش اعلام کرده اند.

یگان های آتش نشانی در سرزمین های اشغالی فلسطین از ترس آتش سوزی در مناطق جدید همچنان آماده باش هستند.

این در حالی است که مقامات صهیونیست پیش از این از خاموش کردن آتش در اراضی اشغالی و کرانه باختری خبر داده بودند.

«بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس اعلام کرد که قصد دارد یک نهاد آتش نشانی بین المللی تشکیل دهد و سران کشورهای عربی نیز برای پیوستن به این نهاد اعلام آمادگی کرده اند؛ وی افزوده است که آتش سوزی در روزهای اخیر از آتش سوزی الکرمل در سال ۲۰۱۰ میلادی خطرناک تر و پیچیده تر است.

تلویزیون اسرائیل در همین زمینه تصریح کرد که آتش سوزی در شهر ساحلی حیفا در ۵ روز گذشته منجر به ویرانی ۵۰۰ منزل مسکونی و سوختن ۱۸۰۰ واحد مسکونی شده است.

گفتنی است، رسانه های صهیونیستی خسارت های واره به رژیم صهیونیستی در نتیجه آتش سوزی های حیفا در فلسطین اشغالی را ۵۰۰ میلیون شیکل(واحد پول رژیم صهیونیستی) برآورد کردند.

همزمان با گسترده تر شدن آتش سوزی در سرزمین های اشغالی، هواپیماهایی از ترکیه، روسیه، یونان و آمریکا به درخواست مقامات صهیونیست برای خاموش کردن آتش وارد عمل شدند.

خاخام صهیونیست که به دشمنی و تحریک علیه عرب ها معروف است، طی فتوایی قتل عرب ها را به خاطر آتش سوزی های اخیر در مناطق مختلف فلسطین اشغالی جایز دانست.