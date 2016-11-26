بحران آب اصفهان را در کشت زعفران سرآمد کرد

احمدرضا رئیس زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه امروز با بحران آب مواجهیم نیاز به تغییر الگوی کشت و جایگزینی محصولات کم مصرف آب به جای محصولات پر مصرف داریم که در این میان زعفران بهترین محصول جایگزین است.

وی از افزایش کاشت ۵۰ هکتار زعفران در اصفهان خبر داد و افزود: از دلایل گرایش به کشت زعفران در چند ساله اخیر می‌توان به میزان کم مصرف آب، نیاز آبی در فصل پائیز و زمستان (در زمانی که سایر محصولات زارعی و باغی نیازمند آب نیست) و درآمدزایی نسبتا مناسب با استفاده از نیروی کار خانوار اشاره کرد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان با اشاره به اینکه زعفران گران‌ترین محصول کشاورزی دنیا و مهم‌ترین محصول صادراتی کشور است، ادامه داد: در سال جاری استقبال مناسبی در جهت افزایش سطح زیر کشت این محصول را شاهد بودیم و انتظار می‌رود سطح زیر کشت استان با ۵۰ هکتار افزایش به رقم ۷۵۸ هکتار برسد.

وی با بیان اینکه استان اصفهان رتبه چهارم کشور را در کشت زعفران دارد، تصریح کرد: هم اکنون چهار هزار و ۱۰۰ بهره‌بردار و سه تعاونی در سطح مزارع زعفران استان به فعالیت مشغول هستند.

رئیس زاده گفت: سطح زیر کشت زعفران استان در سال گذشته برابر ۷۰۸ هکتار بوده است که از این میزان سه هزار و ۹۰۷ کیلوگرم زعفران بدست آمده که نشان دهنده عملکرد بالای شش کیلوگرم در هکتار این محصول و بالاتر از متوسط عملکرد کشوری است.

وی اظهار داشت: سطح زیر کشت زعفران در سال ۹۳ برابر ۶۱۷ هکتار بوده که با رشد ۱۵ درصدی در سال ۹۴ مواجه بوده است.