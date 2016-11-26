«ایستگاه اتمسفر» با بازی محسن کیایی و رویا افشار کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «ایستگاه اتمسفر» اولین فیلم بلند سینمایی مهدی جعفری به تهیه کنندگی علیرضا قاسم خان است که هفته گذشته فیلمبرداری خود را با حضور محسن کیایی و رویا افشار در تهران آغاز کرد.

در خلاصه داستان «ایستگاه اتمسفر» آمده است: اتمسفر هوای زمین را دارد و ما هوای همدیگر را...

مهدی جعفری دانش آموخته رشته کارگردانی سینما از دانشگاه هنر تهران است که کارگردانی فیلم های کوتاه داستانی را در کارنامه کاری خود دارد. وی همچنین از سال ۸۲ به عنوان مدیر فیلمبرداری در بسیاری از آثار سینمایی فعالیت داشته است.

دیگر عوامل این فیلم بلند سینمایی عبارتند از فیلمنامه: مهین عباس زاده، مهدی جعفری، مدیر فیلمبرداری: هاشم مرادی، تدوین: حمیدرضا قربانی، صداگذار: آرش قاسمی، صدابردار: عباس رستگارپور، طراح صحنه: جعفر محمدشاهی، طراح لباس: لیلا نقدی پری، طراح گریم: الهام صالحی، دستیار اول کارگردان و مدیر برنامه ریزی: علی درخشنده، منشی صحنه: ندا قائدی، نور: مرتضی نجفی، دستیار اول فیلمبردار: وحید ابراهیمی، مدیر تولید: مهدی برزگر، مدیر تدارکات: محمد حیدرقلی، عکاس: میلاد کیایی.

«ایستگاه اتمسفر» محصول موسسه تصویر شهر است و قرار است در سی و پنجمین جشنواره فجر به نمایش درآید.