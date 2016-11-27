۱۱۰ کیلومتر پیاده روی در هوای سرد خراسان

مجله مهر: قدم‌به‌قدم جا پای «مولا» می‌گذارند و عاشقانه دل به جاده ای می زنند که هزار سال پیش سلطان از آن مسیر قصد خراسان می‌کند. جاده عشقی که علی ابن موسی (ع) آن را شهر به شهر طی می‌کند، برای مردمش نماز باران می‌خواند و از هر کوچه و برزنی که رد می‌شود، همه را شیفته خود می‌کند و وقتی به مرو می رسد، تاریخ شهر را از آن روز تغییر می‌ دهد؛ حتی نامش را و حالا سال‌ها و قرن‌هاست که ما خراسان را به «مشهدالرضا» می‌شناسیم. حالا بعدازاین همه‌سال عده‌ای دوباره می‌خواهند این مسیر را به یاد امام شهیدشان پیاده طی کنند. پیاده‌روی مشهدالرضا شاید مثل اربعین معروف نباشد؛ اما همان حال و هوای عاشقانه را دارد. «امیرحسین کیانی» یکی از موکب داران و میزبانان میهمانان امام رضا در قدمگاه نیشابور است. از او می‌خواهیم تا برای ما از شرح این عاشقی و چگونه آماده شدن برای آن بگوید.

پابه پا با قدمگاه مولا

از هر نقطه ایران می‌توانید برای پیاده‌روی تا حرم امام رضا اقدام کنید؛ اما چهار ورودی برای پیاده‌روی تا حرم امام رضا وجود دارد که دو تا از این ورودی‌ها اصلی هستند. یکی از این ورودی‌ها که در شمال مشهد و از شهر قوچان شروع می‌شود. مسیر دیگری هم وجود دارد که از نیشابور آغاز می‌شود. بعضی هم از شهر ملک‌آباد که در نزدیکی مشهد است پیاده‌روی خود را شروع می‌کنند تا بتوانند یک‌روزه خود را به مشهد برسانند. اصل موکب‌ها هم از نیشابور شروع می‌شوند؛ اما قبل از آن‌هم یکی دو تا موکب وجود دارد. تعداد موکب‌ها در مسیر پیاده‌روی مشهد مانند پیاده‌روی اربعین نیست؛ اما امسال نسبت به سال قبل شرایط بهتر شده است و در مسیر ۱۱۰ کیلومتری نیشابور تا مشهد، حدود ۴۰-۳۰ موکب وجود دارد.

چرا به پیاده‌روی مشهدالرضا برویم؟

پیاده‌روی‌ امام رضا فرق‌های بزرگی با پیاده‌روی اربعین دارد. خب اول اینکه اطلاع‌رسانی مثل پیاده‌روی اربعین نیست و بالطبع امکانات و تعداد موکب‌ها کمتر است. مسیر پیاده‌روی هم پرفرازونشیب تر و سخت‌تر از پیاده‌روی اربعین و البته هوا هم سردتر است! فلسفه این پیاده‌روی هم به زمانی می‌رسد که امام به‌اجبار به ولایت‌عهدی مأمون انتخاب شده و از مدینه به سمت مرو، مرکز خلافت مأمون حرکت و مسیری طی می‌کنند. حالا مدت‌هاست مردم به یاد امام رضا در همان مسیری که حضرت خود را به مشهد رسانده‌اند، پیاده‌روی می‌کنند. حتی بعضی از مردم شهرهای اطراف بااینکه از مسیرهای دیگر می‌توانند خود را به مشهدالرضا برسانند، از نیشابور سفر خود را آغاز می‌کنند تا دقیقاً قدم جای قدم‌های امام شهیدشان بگذارند.

چگونه در پیاده‌روی شرکت کنیم؟

پیاده‌روی مشهد ثبت نامی است و از طریق کاروان‎‌ها باید برای این پیاده‌روی اقدام کنید. پیش‌ازاین یک سایت مرکزی برای ثبت‌نام وجود داشت که الآن این سایت بسته شده است؛ البته زائران به‌صورت انفرادی هم می‌توانند به راهپیمایی بپردازند؛ اما هنوز خیلی عرف نیست. این پیاده‌روی گرچه خیلی شناخته‌شده نیست؛ اما معمولاً با اقبال مردم روبه‌رو می‌شود. امسال چون هوا سردتر است، استقبال‌ کمتر شده؛ اما معمولاً هرسال با رشد استقبال مردم روبه‌رو هستیم. سال گذشته کسانی که از طریق کاروان ثبت‌نام کرده و اسکان داده شده بودند حدود ۱۶۰هزار نفر بودند که امسال تا به الآن ۲۳۰ هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند. افرادی که بخواهند از نیشابور پیاده‌روی خود را شروع کنند، حداقل سه چهار روز قبل باید خود را به ورودی برسانند؛ چراکه در بهترین حالت در یک روز بیشتر از ۲۵ کیلومتر نمی‌توانند طی کنند. کسانی هم که قادر نیستند تمام مسیر را پیاده‌روی کنند، می‌توانند به موکب ملک‌آباد در ۳۵ کیلومتری مشهد بیایند و ازآنجا یک‌روزه به مشهد برسند.

اسکان در مشهد

برای اسکان مشهد، بسیاری از مردم شهرها و روستاهای اطراف در مشهد حسینیه دارند و برای آب و غذا هم خیر وجود دارد. برای کسانی که اسکان ندارند و انفرادی سفر کرده‌اند، ستادی به نام «ستاد خدمتگزاران زائران پیاده» وجود دارد که می‌توانند در آن ثبت‌نام کنند و این ستاد هم در حد وسعش به این زائران کمک می‌کند. این فرهنگ در مشهد عمومیت پیدا نکرده که زائران پیاده را به خانه خود بیاورند و پذیرایی کنند. بیشتر افراد با کاروان می‌آیند و کاروان امکانات رفاهی را فراهم می‌کند؛ اما اگر به‌صورت انفرادی می‌خواهید به این سفر بیایید، بهتر است یک کوله سبک همراه خود داشته باشید و چون فاصله موکب‌ها از هم زیاد است، یک مقداری خوراکی سبک در کوله داشته باشید، بهتر است.

پیاده‌روی مشهدالرضا را جدی بگیرید

کاش مردم و مسئولین پیاده‌روی امام رضا (ع) جدی تر بگیرند. برای پیاده‌روی اربعین ازاینجا به عراق امکانات ارسال می‌شود؛ اما موقع پیاده‌روی مشهد که می‌شود، از این امکانات خبری نیست یا خیلی کم است. همین مقدار موکب‌هایی هم که وجود دارد، خود مردم مشهد و شهرستان‌های اطراف همت می‌کنند. حتی مردم ایران هم که در عراق موکب دارند، حاضر نیستند در این مسیر موکب بزنند. یکی از دلایل اقبال مردم به پیاده‌روی اربعین، میزبانی خوب موکب‌ها و مردم عراق است و وقتی ببینند که در مسیر پیاده‌روی مشهد هم امکانات خوب است، رغبت بیشتری برای شرکت در پیاده‌روی دارند. الآن موکب‌ها هم مشکلات زیرساختی دارند و احتیاج به امکاناتی مثل گاز و آب و برق دارند و اگر ارگان‌ها به این موکب‌ها کمک کنند، می‌توان این موکب‌ها را مجهزتر و به‌تبع آن مشارکت مردم را بیشتر کرد.