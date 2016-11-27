سقوط ۴۵درصدی ارزش بولیوار/نگرانی از تورم ۴۰۰ درصدی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «نیوزنو»، «بولیوار»، پول ملی ونزوئلا در ماه جاری میلادی با کاهش ارزش چشمگیری در برابر دلار آمریکا روبرو شده است به طوری که از ابتدای ماه جاری میلادی تا کنون، «بولیوار» ۴۵ درصد ارزش خود را از دست داده است.

به گفته تحلیل گران اقتصادی، این بیشترین کاهش ماهانه پول ونزوئلا به حساب می آید و یکی از دلایل مهم این اتفاق، تزریق باشتاب پول این کشور به سیستم مالی بدون در نظر گرفتن عواقب آن بوده که به چنین کاهش ارزشی منجر شده است؛ ضمن اینکه ارزش «بولیوار» از سال گذشته میلادی تا کنون ۶۹ درصد افت کرده است.

همچنین عرضه «بولیوار» از سال گذشته میلادی تا کنون ۱۲۷ درصد افزایش یافته است و مردم این کشور به جای خرید کالا به خرید دلار آمریکا روی آورده اند و به گفته کارشناسان اقتصادی با افزایش نرخ تورم ونزوئلا در ماه های آینده، نرخ ارز در این کشور دستخوش تغییرات قابل توجهی خواهد شد.

تحلیل‌گران اقتصادی پیش بینی می‌کنند که نرخ تورم این کشور در انتهای سال جاری میلادی به ۴۰۰ درصد افزایش پیدا کند.