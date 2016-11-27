فاضلاب مشکل جدی در استان بوشهر/ سواحل تحت تاثیر صنایع نفت و گاز

حسین دلشب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به چالش‌ها و مشکلات محیط زیست در استان بوشهر اشاره کرد و اظهار داشت: شکار و صید از جمله چالش‌ها است که البته تنها متعلق به استان بوشهر نیست.

وی اضافه کرد: صید به صورت ترال یک تهدید علنی است و باعث تخریب گونه‌های مختلف دریایی می‌شود و باید تلاش شود که با توجه به ظرفیت بالای استان بوشهر به پرورش آبزیان، حرکت به سمت پرورش ماهی در قفس باشد.

حریم دریا رعایت نمی‌شود

مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست استان بوشهر از دریاخواری به عنوان یکی دیگر از چالش‌ها نام برد و ادامه داد: در برخی مناطق استان شاهد خشک کردن دریا و استحصال زمین از دریا هستیم و حریم دریا به خوبی رعایت نشده است.

وی از تخریب اراضی، خشکسالی، بارندگی‌های نامنظم و پراکنده، آتش‌سوزی، فرسایش‌های آبی و بادی به عنوان دیگر چالش‌ها نام برد و افزود: آلودگی‌های نفتی و تصادفات دریایی و صیدهای بی‌رویه از جمله چالش‌های محیط زیست دریایی است.

چالش‌های پساب آبشیرین‌کن‌ها

دلشب با بیان اینکه کل سواحل استان بوشهر تحت تاثیر صنایع نفت و گاز و پتروشیمی است، خاطرنشان کرد: در سواحل استان یا شاهد استقرار صنایع نفت و گاز هستیم و یا اینکه لوله‌های انتقال و توزیع این صنایع عبور کرده است.

وی به کمبود منابع آبی در استان بوشهر اشاره کرد و گفت: برای جبران این کمبودها شاهد استقرار تاسیسات آبشیرین‌کن در نقاط مختلف استان هستیم و چندین پروژه جدید نیز در حال آغاز است که پساب آبشیرین‌کن‌ها اثرات زیادی در دریا خواهد داشت و تلاش می‌شود که مشکلات پساب این آبشیرین‌کن‌ها از طریق تخلیه پراکنده حل شود.

حجم بالای فلرها

مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست استان بوشهر از حجم انبوه فلرها در پارس جنوبی به عنوان یکی دیگر از چالش‌ها و مشکلات زیست‌محیطی نام برد و اضافه کرد: ۱۴۰ تا ۱۵۰ فلر روزانه در محدوده پارس جنوبی فعال است.

وی با اشاره به اینکه آلودگی اثرات بسیار زیادی برمحیط زیست دارد، بیان کرد: بسیاری از این ترکیبات سرطان‌زا هستند و با توجه به اثرات تجمیعی دودکش‌ها و فلرها شاهد حجم بالای آلودگی هستیم؛ منطقه ویژه پارس تلاش بسیار زیادی را برای کاهش این آلایندگی‌ها داشته است و امیدواریم شاهد کاهش مستمر فلرها باشیم.

مشکلات فاضلاب در استان

دلشب تصریح کرد: تصفیه فاضلاب یکی از موضوعات بسیار مهمی است که در استان بوشهر و به ویژه در شهرهای ساحلی شاهد مشکلات زیادی هستیم.

وی با اشاره به عبور ۶۰۰ کیلومتر خط لوله گاز ترش در استان بوشهر، بیان کرد: این خط لوله دارای خطر بسیار زیادی است که مدیریت ریسک بالایی باید اعمال شود.

مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست استان بوشهر با اشاره به اینکه حریم دریا در استان رعایت نشده است، گفت: حریم ساحل دریا ۶۰ متر است که در خیلی جاها زیر ساخت رفته است.

کمبود نیروی انسانی

وی به کمبود نیروی انسانی در محیط زیست استان بوشهر اشاره کرد و افزود: چارت سازمانی ما ۳۷۶ نیرو دارد که ۲۷۱ پست سازمانی خالی است؛ در عسلویه به عنوان بزرگترین منطقه صنعتی کشور فقط با سه نیرو که یک نفر رئیس و یک نفر سرباز است اداره می‌شود. در دیگر نقاط استان نیز شاهد این کمبود نیروها هستیم.