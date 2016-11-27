  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۵۰

اینترنت اشیا؛ بلای جان بیمارستان ها

اینترنت اشیا؛ بلای جان بیمارستان ها

کارشناسان امنیتی هشدار می دهند که با از راه رسیدن اینترنت اشیا اگر چه روند درمان بیماران تسریع می شود، اما خطرات امنیتی هم به دنبال خواهد آورد.

به گزارش فارس به نقل از زددی نت، با توجه به آسیب پذیری ابزار و وسایل مختلفی که به اینترنت اشیا متصل می شوند هکرها می توانند از طریق آنها به شبکه های بیمارستان ها نفوذ کنند و ضمن به سرقت بردن اطلاعات کاربران، عملکرد تجهیزات پزشکی را مختل کنند.

Enisa که یک آژانس امنیت سایبری فعال در اروپاست با انتشار گزارشی تصریح کرده که بدافزارها و حملات denial of service تنها بخشی از خطراتی است که اینترنت اشیا به بیمارستان ها تحمیل می کند.

در ادامه این گزارش آمده است: پزشکان با استفاده از تجهیزات پزشکی متصل به اینترنت می توانند به طور آنی و لحظه به لحظه از وضعیت مراجعان در هر زمان و مکان و از راه دور مطلع شوند و شرایط بالینی آنها را بررسی کنند، اما فناوری های یاد شده چالش هایی را نیز به همراه می آورند و برای کاهش دادن این مشکلات باید از سامانه های امنیتی هوشمند به منظور کنترل تجهیزات پزشکی سازگار با اینترنت اشیا و برطرف کردن آسیب پذیری های امنیتی آنها استفاده کرد.

کارشناسان Enisa معتقدند اگر حملات سایبری و هکری مبتنی بر اینترنت اشیا در همان لحظات اولیه وقوع مهار نشوند مقابله با آنها بسیار مشکل خواهد بود و اتصال هزاران ابزار و تجهیزات پزشکی به اینترنت، گسترش سریع دامنه حملات یاد شده را ممکن می کند.

به گفته این کارشناسان اطلاعات بیماران و مراجعان بیمارستان ها هدفی بسیار جذاب برای هکرها محسوب می شود، زیرا این اطلاعات نقاط ضعف و آسیب پذیری هر فرد را مشخص می سازد و حتی از سوابق جنایی و اطلاعات مالی اشخاص راحت تر می توان از آن بر ضد اشخاص استفاده کرد.

کد مطلب 3834999

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها