اینترنت اشیا؛ بلای جان بیمارستان ها

به گزارش فارس به نقل از زددی نت، با توجه به آسیب پذیری ابزار و وسایل مختلفی که به اینترنت اشیا متصل می شوند هکرها می توانند از طریق آنها به شبکه های بیمارستان ها نفوذ کنند و ضمن به سرقت بردن اطلاعات کاربران، عملکرد تجهیزات پزشکی را مختل کنند.

Enisa که یک آژانس امنیت سایبری فعال در اروپاست با انتشار گزارشی تصریح کرده که بدافزارها و حملات denial of service تنها بخشی از خطراتی است که اینترنت اشیا به بیمارستان ها تحمیل می کند.

در ادامه این گزارش آمده است: پزشکان با استفاده از تجهیزات پزشکی متصل به اینترنت می توانند به طور آنی و لحظه به لحظه از وضعیت مراجعان در هر زمان و مکان و از راه دور مطلع شوند و شرایط بالینی آنها را بررسی کنند، اما فناوری های یاد شده چالش هایی را نیز به همراه می آورند و برای کاهش دادن این مشکلات باید از سامانه های امنیتی هوشمند به منظور کنترل تجهیزات پزشکی سازگار با اینترنت اشیا و برطرف کردن آسیب پذیری های امنیتی آنها استفاده کرد.

کارشناسان Enisa معتقدند اگر حملات سایبری و هکری مبتنی بر اینترنت اشیا در همان لحظات اولیه وقوع مهار نشوند مقابله با آنها بسیار مشکل خواهد بود و اتصال هزاران ابزار و تجهیزات پزشکی به اینترنت، گسترش سریع دامنه حملات یاد شده را ممکن می کند.

به گفته این کارشناسان اطلاعات بیماران و مراجعان بیمارستان ها هدفی بسیار جذاب برای هکرها محسوب می شود، زیرا این اطلاعات نقاط ضعف و آسیب پذیری هر فرد را مشخص می سازد و حتی از سوابق جنایی و اطلاعات مالی اشخاص راحت تر می توان از آن بر ضد اشخاص استفاده کرد.