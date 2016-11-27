۶۸۲ مخزن آب شرب بین مددجویان استان بوشهر توزیع شد

احمد لطفی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای خرید این میزان مخزن آب شرب، یک میلیارد ریال هزینه شده است. از این تعداد، ۲۹۱ منبع مخزن آب ۵۰۰ لیتری و ۳۹۱ منبع نیز ۲۰۰ لیتری بوده است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان بوشهر تصریح کرد: با وجود تلاشهای انجام شده در راستای تامین و توزیع منابع آب، بخشی از روستاهای استان علیالخصوص در تابستان با مشکل تامین آب مواجه هستند که با بررسیهای انجام شده و شناسایی خانوادههای تحت حمایت این مخازن آب خریداری و در اختیار آنها قرار گرفت.
وی با اشاره به فعالیتهای هشت ماه این نهاد یادآور شد: استان بوشهر توانسته است درهشت ماهه اول سال جاری بیش از دو هزار و ۲۰۰ نفر را با حمایت خیرین به اردوهای مشهد مقدس اعزام کند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان بوشهر بیان کرد: این دوره از اردوها ویژه مادران و دختران باز مانده از تحصیل و ازدواج است.
نظر شما