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۷ آذر ۱۳۹۵، ۲۱:۳۲

رئیس بیمارستان کنگان خبر داد:

دستگاه نوار مغز و نوار عصب در بیمارستان کنگان راه‌اندازی شد

دستگاه نوار مغز و نوار عصب در بیمارستان کنگان راه‌اندازی شد

بوشهر - رئیس بیمارستان کنگان گفت: در راستای تامین تجهیزات درمانی و تشخیصی دستگاه نوار مغز و نوار عصب در بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، حسن حیدری با تاکید بر ارائه خدمات درمانی مطلوب به بیماران اظهار داشت: یکی از اهداف ما در بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان، تجهیز آن با دستگاه‌های مدرن است.

وی افزود: با توجه به مسایل مالی و بودجه‌ای، سعی ما بر تهیه دستگاه‌هایی بوده که علاوه بر کیفیت بالا، از قیمتی متعادل و مناسب برخوردار باشد.

رییس بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان خاطرنشان کرد: در خصوص تجهیزات پزشکی در زمینه قلب، اقدام به تهیه هولترمانیتورینگ، برای مانیتور شدن قلب بیماران طی زمان ۲۴ تا ۴۸ ساعت کرده‌ایم.

حیدری تصریح کرد: در زمینه متخصص نورولوژی (مغز و اعصاب)، دستگاه نوار عصب و اخیراً دستگاه نوار مغز خریداری‌شده  که جز دستگاه‌ها و تجهیزات پزشکی به‌روز محسوب می‌شود.

کد مطلب 3835442

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