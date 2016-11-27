به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، حسن حیدری با تاکید بر ارائه خدمات درمانی مطلوب به بیماران اظهار داشت: یکی از اهداف ما در بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان، تجهیز آن با دستگاه‌های مدرن است.

وی افزود: با توجه به مسایل مالی و بودجه‌ای، سعی ما بر تهیه دستگاه‌هایی بوده که علاوه بر کیفیت بالا، از قیمتی متعادل و مناسب برخوردار باشد.

رییس بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان خاطرنشان کرد: در خصوص تجهیزات پزشکی در زمینه قلب، اقدام به تهیه هولترمانیتورینگ، برای مانیتور شدن قلب بیماران طی زمان ۲۴ تا ۴۸ ساعت کرده‌ایم.

حیدری تصریح کرد: در زمینه متخصص نورولوژی (مغز و اعصاب)، دستگاه نوار عصب و اخیراً دستگاه نوار مغز خریداری‌شده که جز دستگاه‌ها و تجهیزات پزشکی به‌روز محسوب می‌شود.