به گزارش خبرنگار مهر، زینب حسینی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: نوار عصب و نوار عضله ابزارهای تشخیصی جهت بررسی، تشخیص عملکرد اعصاب و عضلات بدن و امکان تشخیص پیشگیرانه بیماری‌های مختلف مغز و اعصاب را فراهم می‌کند.

رئیس بیمارستان امام حسین (ع) اهرم عنوان کرد: نوار عصب، عضله برای افرادی که با علائمی مثل گزگز اندام‌ها، بی‌حسی، مورمور شدن دست یا پا، ضعف عضلات، درد مچ دست، یا آسیب عصبی بر اثر تصادف یا بیماری هستند بسیار کاربرد دارد.

وی تصریح کرد: همچنین افرادی که مشکلات دیسک گردن یا کمر دارند و احتمال فشار بر عصب و مهره‌های گردنی و کمر وجود دارد، می‌توانند از این خدمات بهره‌مند شوند.

رئیس بیمارستان امام حسین (ع) اهرم افزود: با راه‌اندازی این خدمات در اهرم، دیگر نیازی نیست بیماران برای انجام این آزمایش‌ها و خدمات به شهرهای دیگر مراجعه کنند، این خدمات باعث صرفه‌جویی در زمان، کاهش هزینه‌ها و تسریع روند درمان، تشخیص و درمان به موقع و افزایش رضایتمندی بیماران خواهد شد.