محور خیابان استقلال به سمت زیرگذر آزادی کرمان بازگشایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کرمان و هیئت همراه عصر یکشنبه از روند اجرای پروژه های زیرگذر آزادی، بدنه سازی مشتاق و جاده دسترسی به بام کرمان بازدید کرد.

مدیر پروژه‌های قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء در کرمان در حاشیه این بازدید در خصوص پروژه زیرگذر آزادی گفت: کار بتن ریزی کف در دست انجام است و کار نماسازی دیواه ها نیز همراه با ساخت آن در حال انجام است.

موسی نجفی افزود: قسمت مجموعه شیب گاه های آزادی نیز تمام شده است و عملیات آسفالت این مسیر ۱۰ روز قبل انجام شده و خط کشی آن نیز آماده است.

وی بیان داشت: قول هایی به ما داده شده است که اگر این قول ها عملیاتی شود ظرف مدت دو ماه عملیات کل این مسیر به اتمام خواهد رسید و امیدواریم وضعیتی پیش نیاید کار ما در برابر مردم زیر سئوال رود.

نجفی تصریح کرد: تاکنون پروژه زیرگذر میدان آزادی بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و در مسیر خیابان بهمنیار نیز عملیات عمرانی به صورت همزمان در حال انجام است.

وی با بیان اینکه علیرغم مشکلات و شاید بدقولی های انجام شده همچنان سه شیفت به صورت شبانه روز کار کرده ایم و تعطیل نشده است و امیدواریم با عمل به قول های داده شده ما نیز با سرعت بیشتر پروژه میدان آزادی را پیش ببریم.

علی بابایی شهردار کرمان نیز با اشاره به اینکه نصب چراغ قرمز خیابان استقلال گفت: کار آسفالت این مسیر ۱۰ روز قبل انجام شده است و خط کشی آن نیز آماده است.