خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- ونوس بهنود: شهروندان اردبیلی هنوز به یاد دارند که اگر مسافری در محور اردبیل- مشگین شهر داشتند تا به مقصد برسد اضطراب در دلشان باقی بود. کمی آن‌طرف‌تر در محورهای شمال استان نیز این واهمه که هر آن ممکن است خودروی دوست و آشنا و اعضای خانواده‌شان مچاله شده نقش صفحه تلویزیون شود، وجود داشت.

جاده سرچم و پیچ‌های تند گردنه حیران نیز مبرا از این حس نبود. از سویی راه ریلی و دریایی در کار نیست تا بتواند مورد استفاده قرار گیرد و پروازهای محدود فرودگاه اردبیل خیل سفرها را به جاده‌ها می‌کشاند.

اما مدتی است از تصادفات زنجیره‌ای جاده‌های اردبیل خبری نیست. پلیس‌راه هوشیاری خود را در جاده‌ها ارتقا بخشیده و برخی دستگاه‌ها نیز با مرگ‌ومیر جاده‌ها به خود آمده‌اند. مردم آگاهانه‌تر رانندگی می‌کنند. اما وضعیت پروژه‌های راه‌سازی با سرعت لاک‌پشتی پیش می‌رود و به نسبت چند سال گذشته تغییر محسوسی نداشته است.

تحلیل آماری تصادفات جاده‌های استان اردبیل نشان می‌دهد بخش مهمی از کاهش تصادفات می‌تواند در سایه ارتباط تنگاتنگ آگاهی بخشی و ایمنی جاده حاصل شود. موضوعی که رئیس پلیس‌راه استان اردبیل معتقد است، حتی برای جبران برخی کمبودها پلیس حضور خود را در جاده فعال‌تر کرده است.

حجت فتاحی با ابراز خرسندی از کاهش تصادفات فوتی و جرحی در جاده‌های استان تأکید کرد: هنوز جای کار داریم و برخی اقدامات می‌تواند این موفقیت را تشدید کند.

*آخرین وضعیت تصادفات محورهای برون‌شهری استان اردبیل را تشریح کنید؟

در هشت‌ماهه نخست سال گذشته ما ۱۱۸ نفر از هم‌وطنانمان را در جاده‌های استان از دست دادیم. در مدت مشابه سال جاری تعداد فوتی به ۱۱۱ نفر رسیده و به عبارتی با هفت نفر کاهش شش درصد در فوتی تصادفات برون‌شهری با کاهش مواجه هستیم.

تعداد تصادفات فوتی هشت‌ماهه نخست سال گذشته نیز ۹۹ مورد و در سال جاری ۹۲ مورد بود که با هفت فقره کاهش تصادفات فوتی، هفت درصد در تصادفات کاهش داریم.

در تصادفات جرحی هشت‌ماهه سال گذشته ۲۸۳ نفر مجروح شدند اما در مدت مشابه سال جاری ۲۵۴ نفر مجروح داشتیم که با کاهش ۲۹ نفری، ۱۰ درصد کاهش دارد.

در خصوص تعداد تصادفات خسارتی نیز می‌توانم به رقم ۶۵۶ مورد در هشت‌ماهه سال گذشته اشاره کنم که با کاهش ۹۵ فقره به ۵۶۱ مورد در سال جاری رسیده و در کل ۱۴ درصد کاهش داریم.

در مجموع تعداد تصادفات فوتی، جرحی و خسارتی محورهای برون‌شهری استان در هشت‌ماهه نخست سال جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته ۱۳ درصد کاهش دارد.

*دلایل عمده کاهش تصادفات را بیان کنید؟

سال گذشته استان اردبیل به لحاظ درصد کاهش تصادفات فوتی رتبه نخست را داشت و در هشت‌ماهه سال جاری نیز کاهش تصادفات حفظ شده و ما همچنان وضعیت مطلوبی داریم.

برخورد بدون اغماض پلیس‌راه با تخلفات، توجه به ارتباطات بین دستگاهی و استفاده از ظرفیت سایر دستگاه‌ها، رعایت قوانین و مقررات از سوی خود مردم، اطلاع‌رسانی به موقع رسانه‌های جمعی به ویژه خبرگزاری‌ها، تشکیل به موقع شورای ترافیک و حضور شخص استاندار در کمیسیون ایمنی راه‌ها در کاهش تصادفات مؤثر است.

در واقع با پیگیری مسئولان مصوبات کمیسیون ایمنی راه‌ها به صورت دقیق اجرا شده و تکالیف قانونی هر دستگاه مشخص می‌شود. از سوی دیگر نباید از تلاش نیروی انتظامی استان برای ایمن‌سازی محورهای مواصلاتی غفلت داشت.

*با توجه به تجربه تصادفات زنجیره‌ای در حال حاضر بیشترین تصادفات در کدام محور مواصلاتی استان مشاهده می‌شود؟

در بررسی آماری پاسگاه‌های پلیس‌راه جز یک محور در مابقی محورها کاهش تصادفات داریم.

در محور پارس‌آباد- مشگین شهر ۲۲۵ درصد تصادفات در هشت‌ماهه سال جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته با رشد همراه است در محور اردبیل – مغان ۲۸ درصد، در محور اردبیل – سراب ۴۳ درصد، در محور اردبیل – خلخال ۹ درصد، در محور اردبیل – آستارا ۲۲ درصد و در محور گرمی- بیله سوار ۱۸ درصد کاهش تصادفات داریم.

در مقابل در محور پارس‌آباد - مشگین شهر تصادفات در هشت‌ماهه سال جاری ۲۲۵ درصد به نسبت مدت مشابه سال گذشته با رشد همراه است و در حالی که سال گذشته هشت نفر در این محور جان خود را از دست دادند، در سال جاری ۲۶ نفر در هشت‌ماهه فوت شده‌اند.

از سویی بیشترین تصادفات فوتی نیز در محور کشت و صنعت مغان اتفاق می‌افتد.

*با وجود تلاش پلیس‌راه استان برای ایمن‌سازی جاده‌ها دلیل رشد تصادفات در این محور چیست؟

در وهله نخست انتظار می‌رود شورای ترافیک پارس‌آباد به موقع تشکیل جلسه دهد و برای ارتقا فرهنگ رانندگی در این محور تلاش شود. از سویی باید اضافه کنم در محور کشت و صنعت بیشترین دلیل تصادفات به نبود علائم راهنمایی و رانندگی به میزان کافی مرتبط است و جاده نیز خط‌کشی مناسب ندارد.

بارها این مسائل از سوی پلیس‌راه استان مطرح شده اما عملاً نسبت به نصب علائم ترافیک اقدام نمی‌شود.

ما از مسئولان شهرستان پارس‌آباد نیز پیگیر مشکلات محور ارتباطی این جاده بودیم و در نهایت تصمیم بر این شده که شورای ترافیک استان در پارس‌آباد تشکیل جلسه داده و دستگاه‌های کم کار شناسایی شود.

*بیشترین دلایل تصادفات در محورهای مواصلاتی استان را تشریح کنید.

۳۰ درصد از تصادفات به دلیل تخطی از سرعت مطمئنه از سوی رانندگان است. از سویی ۴۰ درصد تصادفات به دلیل تخطی از سرعت و همچنین خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان با واژگونی همراه می‌شود و این در حالی است که استراحت در بین نوبت‌های دوساعته رانندگی بارها به رانندگان تأکید می‌شود.

۴۶ درصد از تصادفات در محورهای اصلی استان و مابقی در محورهای فرعی و روستایی به ثبت رسیده است. ۶۳ درصد از تصادفات محورهای استان خودروهای سواری است و ۷۱ درصد از تصادفات نیز در روز روشن به وقوع می‌پیوندد. دلیل آن هم تردد بیشتر در روز و سرعت بالای رانندگان در طول روز است.

۷۳ درصد از تصادفات استان در هوای صاف اتفاق افتاده است.

کمترین حادثه تصادفات رانندگی در روز دوشنبه و بیشترین در روز جمعه و بیشترین میزان تصادفات از ساعت ۱۶ بعدازظهر تا ۲۰ شب مشاهده می‌شود.

*آیا سواد و جنسیت راننده در میزان تصادفات اثرگذار است؟

در هشت‌ماهه نخست سال جاری ۲۱ درصد از تصادفات مربوط به راننده با مدرک دیپلم است و ۳۹ درصد از متوفیان تصادفات خود راننده‌ها هستند. از متوفیان ۲۵ درصد مؤنث و مابقی مذکر هستند.

۷۰ درصد تصادفات توسط رانندگان بومی و تنها ۳۰ درصد توسط رانندگان غیربومی است. بیشترین فراوانی سنی فوتی‌ها نیز ۲۱ -۴۰ سال و متأسفانه سن مولد و اشتغال جامعه است. در واقع در ۴۶ درصد از تصادفات فوتی سن فوتی‌ها در بازه ذکر شده است.

۵۴ درصد از متوفیان تصادفات در مسیر بیمارستان و یا بیمارستان فوت کرده‌اند و ۴۶ درصد در محل حادثه. این رقم نشان می‌دهد که می‌بایست اقدامات پیش بیمارستانی و بیمارستانی در تصادفات جاده‌ای استان ارتقا یابد تا میزان مرگ‌ومیر نیز با کاهش همراه شود.