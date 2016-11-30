برادرم را در قطعه نام آوران دفن می کنیم/ مشخص نشدن زمان تشییع

علیرضا زرین دست فیلمبردار و برادر محمد زرین دست سینماگر پیشکسوت که روز گذشته بر اثر سرطان درگذشت به خبرنگار مهر گفت: طبق گفتگوهایی که با مهدی چمران رییس شورای اسلامی شهر تهران داشتیم قرار بر این شد که برادرم را در قطعه نام آوران بهشت زهرا دفن کنیم زیرا به نظر ما قطعه هنرمندان بهشت زهرا جای کافی ندارد و به همین دلیل ما این تصمیم را گرفتیم و این موضوع قطعی شد.

وی در پایان با اشاره به زمان برگزاری مراسم تشییع نیز عنوان کرد: احتمالا مراسم تشییع پیکر برادرم روز شنبه ۱۳ آذر ماه برگزار می شود. با توجه به اینکه برخی از دوستان سینماگر در سفر هستند می خواهیم این مراسم در روزی باشد که امکان حضور همکاران فراهم باشد.

همچنین روز گذشته علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی در پی درگذشت محمد زرین دست پیام تسلیتی داد که در این پیام آمده است: «درگذشت شادروان محمد زرین‌دست از تهیه‌کنندگان و کارگردانان خوش نام سینمای نجیب ایران اسلامی را در آستانه سالگرد شهادت ثامن‌الحجج (ع) به خانواده مکرم ایشان خصوصا استاد ارجمند علیرضا زرین‌دست، جامعه سینمایی کشور و دوستداران هنر تسلیت و تعزیت عرض نموده، برای آن مرحوم از درگاه خداوند متعال، علو درجات را مسالت می‌نمایم.»