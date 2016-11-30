آغاز ریزش برف و باران از اواخر امروز در استان همدان

نادر پیر تاج در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز بارش‌ها در نقاط مختلف استان همدان طی روزهای آخر هفته خبر داد و گفت: از اواخر روز چهارشنبه با ورود سامانه بارشی به استان همدان در بیشتر نقاط استان بارش باران، ریزش برف، گاهی وزش باد و در برخی از نقاط احتمال تگرگ و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به این پیش‌بینی‌ها هواشناسی استان همدان اطلاعیه‌ای با محوریت چهاربند صادر کرده است که در این اطلاعیه آمده است: به دلیل بارش باران و ریزش برف، احتمال لغزندگی و مه آلودگی جاده‌های ارتباطی استان و معابر عمومی وجود دارد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان بابیان اینکه اواخر هفته با ورود سامانه بارشی در برخی از ساعات به دلیل تلاطم هوا و وزش شدید باد احتمال آسیب به سرشاخه‌های درختان و تابلوهای تبلیغاتی پیش‌بینی می‌شود، اظهار کرد: طی این مدت در برخی از نقاط استان همدان به دلیل تگرگ و رعدوبرق احتمال آسیب به باغ‌ها، احشام و افراد وجود دارد.

وی برای جنوب استان در برخی از ساعات نیز به دلیل شدت بارش احتمال آب‌گرفتگی و طغیان رودخانه‌ها پیش‌بینی کرد و گفت: دمای هوا تا پایان هفته تغییرات چندانی خواهد داشت و یکنواخت باقی خواهد ماند اما با ورود سامانه بارشی به‌طور نسبی تا حدودی دمای هوا کاهش می‌یابد.

پیر تاج کمینه دمای همدان در ۲۴ ساعت گذشته هشت درجه سانتی‌گراد زیر صفر و بیشینه دمای همدان ۱۳ درجه سانتی‌گراد بالای صفر گزارش کرد و گفت: همدان با ۱۳ درجه سانتی‌گراد بالای صفر گرم‌ترین و کبودرآهنگ با ۱۳ درجه سانتی‌گراد زیر صفر سردترین نقطه استان در ۲۴ ساعت گذشته گزارش‌شده است.

آب‌وهوای استان همدان درنتیجه وجود کوه‌های مرتفع، رودخانه‌ها و پستی‌وبلندی‌های زیاد به‌شدت متغیر است، این استان زمستان‌های سرد، پربرف و باران و تابستان‌های معتدل دارد.