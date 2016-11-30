سومین سوگواره «سرخ، سیاه به رنگ عشق» برگزیدگان خود را شناخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین سوگواره ««سرخ، سیاه به رنگ عشق»» با قرائت بیانیه هیات داوران و اعلام برگزیدگان و اهدای جوایز به آنها شامگاه سه شنبه ۹ آذرماه در برج میلاد تهران به کار خود پایان داد.

در مراسم اختتامیه این سوگواره که با حضور هنرمندان، هیات داوران و مسئولان برج میلاد تهران برگزار شد، مسعود زنده روح کرمانی دبیر این دوره از سوگواره گفت: در طول سه دوره برگزاری سوگواره «سرخ، سیاه به رنگ عشق»، ۱۸ هزار اثر به دبیرخانه ارسال شده است که ارسال این همه آثار نشان دهنده اهمیت برگزاری این سوگواره است که مسئولان برج میلاد تهران اهتمام ویژه ای به برگزاری آن دارند.

وی افزود: برگزاری چنین رویدادی لیاقت می خواهد. چرا که این همه آثار در عرصه هنر مذهبی در رشته های عکاسی، نقاشی، تصویرگری و پوستر تولید شده است. باید گفت که محرم وصفر با زندگی ما ایرانی ها عجین شده و امکانی را فراهم کرده است که هنرمندان آثار خود را خلق کنند.

زنده روح با اشاره به سومین سوگواره «سرخ، سیاه به رنگ عشق» گفت: امسال به رغم آنکه فراخوان سوگواره را بسیار دیر اعلام کردیم و هنرمندان تنها ۵۰ روز فرصت ارسال آثار را داشتند، بیش از ۵ هزار اثر به دبیرخانه ارسال شد که بیشترین آثار مربوط به بخش عکاسی بوده است.

به گفته دبیر سوگواره، نکته جالب توجه آن است که شرکت کنندگان این سوگواره از سراسر ایران بود که نشان دهنده اهمیت و شناخته شدن این سوگواره است. همچنین از زمان اعلام فراخوان بیش از ۲۲ هزار نفر از سایت این رویداد فرهنگی بازدید کرده اند که نشان می دهد که برگزارکنندگان مسیر درستی را طی کرده اند.

ادامه مراسم با نقاله خوانی ورمزیار همراه بود که مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت.

در پایان افشین شاهرودی عکاس پیشکسوت و به عنوان یکی از اعضای هیات داوران بیانیه هیات داوران در ۴ بخش نقاشی، عکاسی، تصویرگری و پوستر قرائت کرد و گفت: همواره یکی از آرزوهایم این بود که برج میلاد در خدمت اهالی هنر باشد و با برگزاری این سوگواره و همچنین جشنواره های هنری دیگر من را به این آرزویم رساند.

سپس برگزیدگان این دوره از جشنواره معرفی شدند که به شرح ذیل است:

بخش عکاسی: رتبه اول سید حسین حسینی، رتبه دوم: معین مطلق، رتبه سوم: مقداد مددی.

بخش نقاشی: رتبه اول: رضا جماعتی، رتبه دوم:سمیرا رفیعی، رتبه سوم: عبدالرسول شریفی.

بخش پوستر: رتبه اول مرتضی رحمتی، رتبه دوم: کلثوم آفتابی، رتبه سوم: محمد رضا حافظی.

بخش تصویرسازی: رتبه اول: افروز قلی زاده، ربته دوم: محسن محمد میرزایی، رتبه سوم: مهدی مزرعه فراهانی.

پایان بخش این مراسم افتتاح نمایشگاه آثار راه یافته به این دوره از سوگواره بود. این نمایشگاه تا ۱۷ آذر ماه از ساعت ۹ صبح تا ۲۱ میزبان علاقه مندان در گالری هنری برج میلاد تهران است.