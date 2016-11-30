دیدار رئیس جمهور و تولیت آستان قدس رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی شامگاه چهارشنبه پس از حضور در حرم مطهر رضوی و شرکت در مراسم شام غریبان علی بن موسی الرضا با حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی دیدار و گفتگو کرد.

یادآور می شود، سفر رئیس جمهور به مشهد غیررسمی بوده اما با این وجود به منظور استفاده از فرصت حضور وی در مشهد مقرر شده است که نشستی با حضور حسن روحانی و مسئولان خراسان رضوی برگزار و گزارشی از اقدامات دستگاه‌های اجرایی، وضعیت پروژه‌های سفر و طرح‌های مهم خراسان رضوی ارائه شود.

همچنین برخی پروژه‌های عمرانی و اقتصادی خراسان رضوی که به انجام رسیده‌اند، پنجشنبه با حضور رئیس جمهوری بهره‌برداری می‌شود.