  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۱ آذر ۱۳۹۵، ۰:۱۵

ساعتی قبل صورت گرفت؛

دیدار رئیس جمهور و تولیت آستان قدس رضوی

دیدار رئیس جمهور و تولیت آستان قدس رضوی

مشهد ـ حسن روحانی و تولیت آستان قدس رضوی در تالار ولایت حرم مطهر رضوی دیدار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی  شامگاه چهارشنبه پس از حضور در حرم مطهر رضوی و شرکت در مراسم شام غریبان علی بن موسی الرضا با حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی دیدار و گفتگو کرد.

یادآور می شود، سفر رئیس جمهور به مشهد غیررسمی بوده اما با این وجود به منظور استفاده از فرصت حضور وی در مشهد مقرر شده است که نشستی با حضور  حسن روحانی و مسئولان خراسان رضوی برگزار و گزارشی از اقدامات دستگاه‌های اجرایی، وضعیت پروژه‌های سفر و طرح‌های مهم خراسان رضوی ارائه شود.

همچنین برخی پروژه‌های عمرانی و اقتصادی خراسان رضوی که به انجام رسیده‌اند، پنجشنبه با حضور رئیس جمهوری بهره‌برداری می‌شود.

کد مطلب 3837589

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها