ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به ساکنان هندورابی انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رضانیا اظهار کرد: گروه سلامت شامل پزشک، پرستار، ماما، کارشناس بهداشت محیط و مراقب سلامت در روستای هندورابی حاضر شد و ساکنان معاینه و ارزیابی شدند.

وی افزود: در حوزه واکسیناسیون نیز برنامه‌های ایمن‌سازی کودکان شامل واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال برای کودکان زیر پنج سال و واکسیناسیون ۱۸ ماهگی اجرا شد.

رضانیا با اشاره به ارائه بخشی از داروها و تجهیزات مورد نیاز ساکنان هندورابی، گفت: در بخش آموزش سلامت، برنامه آموزشی ویژه کودکان روستای هندورابی با موضوع خودمراقبتی و شست‌وشوی صحیح دست‌ها و آگاهی‌بخشی درباره پشه آئدس برگزار شد و مطالب آموزشی در بین کودکان توزیع شد.

سرپرست مرکز بهداشت کیش گفت: در جریان اعزام کارشناسان بهداشت به هندورابی بررسی و ساماندهی داروها و جداسازی اقلام تاریخ‌گذشته پایگاه بهداشتی، داروهای نگهداری‌شده در یخچال و بررسی تاریخ مصرف داروها، بررسی و نصب مطالب طرح جوانی جمعیت در خانه بهداشت، پایش بهداشت محیط و نمونه‌برداری از آب شرب و هماهنگی برای بررسی و به‌روزرسانی کپسول اکسیژن پایگاه بهداشتی هندورابی انجام شد.