به گزارش خبرنگار مهر، بیست و چهارمین دوره آزمون ملی دانش آموختگان خارج از کشور در رشته دندانپزشکی عمومی طبق قوانین و مقررات در ۲۵ دی ماه ۱۴۰۴ برگزار شد.

ثبت نام در این دوره از آزمون در بازه زمانی ۱۰ تا ۱۷ دی ماه انجام شد.

نتایج نهایی به همراه کلید نهایی امروز ۳۰ بهمن ماه در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی www.sanjeshp.ir قابل مشاهده است.

همچنین کلید نهایی آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور به شرح زیر است:

پس از رسیدگی به اعتراضات واصله و بررسی نتیجه تحلیل علمی آزمون ها و بر اساس اعلام دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی، اصلاحات زیر در کلید اولیه آزمون انجام و بر طبق آن، پاسخنامه های داوطلبان تصحیح شده است:

سؤال شماره ۷: گزینه های «الف» و «د» درست هستند.

سوال شماره ۱۸: گزینههای «الف» و «د» درست هستند.

سوال شماره ۲۹: گزینه «الف» درست است.

سوال شماره ۵۹: گزینه های «ب» و «ج» درست هستند.

سوال شماره ۷۱: گزینه های «الف» و «ج» درست هستند.

سوال شماره ۱۰۸: حذف شد.

سوال شماره ۱۱۷: گزینه های «ب» و «ج» درست هستند.

سوال شماره ۱۵۵: گزینه «ج» درست است.

سوال شماره ۱۸۹: حذف شد.

سوال شماره ۱۹۱: حذف شد.

سوال شماره ۲۰۴: حذف شد.