به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران، جلسه شورای نظارت بر کودکستان‌ها با حضور یوسف بهارلو، مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران، مجید هداوند رئیس اداره تعلیم و تربیت کودکان و سایر اعضای شورا امروز (پنجشبه، ۳۰ بهمن) در سالن جلسات شهید سردار سلیمانی برگزار شد.

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران در این جلسه با اشاره به ضرورت صیانت از کیفیت خدمات آموزشی و تربیتی در دوره کودکی، بر لزوم نظارت قاطع بر کودکستان‌ها و رصد مستمر مراکز پیش‌دبستانی و مهدکودک تأکید کرد.

وی با هشدار دادن به خانواده‌ها درباره ثبت‌ نام نوآموزان در مراکز بدون مجوز، گفت: بررسی مجوز رسمی از آموزش و پرورش پیش از ثبت‌ نام، یک الزام جدی برای اولیاست، چراکه محتوای آموزشی و تربیتی و همچنین نیروی انسانی این مراکز مورد تأیید آموزش و پرورش نیست و مسئولیت آن برعهده مرکز مربوطه خواهد بود.

بهارلو بیان کرد: از مراکزی که هنوز موفق به گرفتن مجوز نشده‌اند، دعوت می‌کنیم برای ادامه فعالیت، در چارچوب ضوابط تعیین‌شده آموزش و پرورش، مراحل قانونی دریافت مجوز را طی کنند تا خانواده‌ها با اطمینان و آرامش خاطر، فرزندان خود را به این مراکز بسپارند.