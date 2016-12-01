اهداف ادعایی این کشور از تجاوز نظامی به شمال سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، شورای امنیت ملی ترکیه طی بیانیه ای پس از نشست روز گذشته خود به ریاست «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور این کشور در آنکارا اعلام کرد: هدف عملیات سپر فرات تامین امنیت مرزی کشور٬ جلوگیری از حملات علیه کشور و پاکسازی منطقه از وجود اعضای گروه های تروریستی داعش و گروه های شبه نظامی کرد است.

همچنین در این بیانیه ادعا شده است که ترکیه برای حفظ تمامیت ارضی سوریه و برای تامین امنیت شهروندان آن کشور و شهروندان ترکیه در آن منطقه، اجازه نخواهد داد گروه های تروریستی «پ.ی.د» ، « ی.پ.گ» و «پ.ک.ک» به هدف تاسیس کریدور در سوریه دست یابند.



گفتنی است اردوغان در روزهای گذشته هدف از تجاوز نظامی کشورش به شمال سوریه را ساقط کردن دولت بشار اسد خوانده بود که با واکنش دولت سوریه و توضیح خواستن وزارت خارجه روسیه مواجه شد.