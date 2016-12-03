خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: در سفر هیئت دولت به استان البرز که بیست و ششم آبان ماه جاری انجام شد، شاهد اختصاص بودجه به طرح‌های بودیم که مدت‌ها است در سایه بی‌اعتباری به سر می‌برند، یکی از این پروژه‌های بلاتکلیف که حاشیه‌های زیادی به دنبال داشته پروژه قطار شهری کرج است که باگذشت بیش از یک دهه هنوز اندر خم یک کوچه بوده و کمتر از یک سال می‌شود که روند اجرایی‌اش به دلایل نامعلومی متوقف‌شده است.

هیئت دولت به این پروژه ۱۸۶ میلیارد تومان بودجه اختصاص داده است حالا باید نشست و نظاره کرد که دولتمردان و مسئولان شهری این پروژه را چه زمانی به ایستگاه پایانی می‌رسانند.

عدم تأمین منابع مالی که طبق پیمان به عهده کارفرما است عمده مشکلِ این پروژه اعلام‌شده است، سال گذشته کارفرما یعنی شهرداری کرج اقدام به فروش اوراق مشارکت به مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان کرد، در حالی این مبلغ در حساب سازمان قطار شهری کرج موجود است که کمتر از یک سال از توقف روند اجرایی این پروژه می‌گذرد و شهرداری هر سه ماه یک‌بار مبلغی میلیاردی را در قالب سود پرداخت می‌کند.

امضای تفاهم‌نامه با قرارگاه خاتم الاوصیاء برای پروژه قطار شهری کرج

به‌تازگی در اظهارات مسئولان استان در خصوص پروژه قطار شهری کرج نامی از شرکت‌های چینی به میان آمده است، مسئولان البرزی بر خود می‌بالند که در پروژه بزرگراه شمالی که به‌تازگی کلنگش زمین زده‌شده، همان پروژه‌ای که برخی از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین پروژه عمرانی تاریخ کرج یاد می‌کنند، از متخصصان داخلی استفاده می‌شود این در حالی است که در پروژه قطار شهری کرج باافتخار از حضور شرکای چینی سخن به زبان می‌آورند.

سیدحمیدطهائی، استاندار البرز دوم آذرماه جاری در نشست خبری که با محوریت تشریح دستاوردهای سفر هیئت دولت به استان البرز برگزارشده بود، در خصوص پروژه قطار شهری کرج، گفت: برای به سرانجام رساندن پروژه قطار شهری کرج با نماینده قرارگاه خاتم الاوصیاء که وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، تفاهم‌نامه‌ای امضاءشده است.

وی با تأکید بر اینکه در مذاکره با قرارگاه خاتم الاوصیاء اشاره‌شده که برای تأمین منابع مالی پروژه باید از زمین‌های که در اختیار است استفاده شود، گفت: اگر قرارگاه توانایی استفاده از زمین برای تأمین منابع مالی (تهاتر) را داشته باشد می‌تواند پروژه را آغاز کند در غیر این صورت پروژه به پیمانکاری دیگر واگذار می‌شود.

پرداخت سهم دولت در پروژه متروی کرج

طهائی به پیمانکار فعلی قطار شهری کرج اشاره کرد و گفت: شرکت دولتی «سابیر» یکی از پیمانکار قَدر در حوزه‌های مختلف است و در کارنامه این شرکت، بزرگ‌ترین پروژه آبی کشور که در قم اجرا شد، دیده می‌شود متأسفانه در پروژه قطار شهری کرج زیرزمین گیر افتاده و منابع مالی ندارد.

استاندار البرز با ابراز تأسف از اینکه قرارداد میان کارفرما و پیمانکار فعلی پروژه قطار شهری کرج اشتباه و خطاهایی دارد، گفت: متأسفانه وقتی مناقصه برگزار می‌شود به قیمت ارزان بیش از دیگر مؤلفه‌ها توجه می‌شود درحالی‌که باید به این نکته مهم توجه کافی شود که آیا پیمانکار توان اجرای پروژه را دارد یا خیر.

وی با طرح این سؤال که چرا شرکت سابیر قیمت‌ها را ارزان محاسبه و ارائه کرده است، گفت: در حال حاضر ما حرفی نداریم و می‌گوییم پیمانکار فعلی با توجه به قرارداد به کار ادامه دهد.

طهائی بابیان اینکه در این پروژه یک‌بار قیمت افزایش‌یافته است، گفت: در سال ۱۳۹۰ یک‌بار تعدیل قیمت انجام‌شده است دولت سهم خود در این پروژه را به‌صورت ۱۰۰ درصدی پرداخت کرده است.

افزایش قیمت در پروژه قطار شهری کرج ممکن نیست

استاندار البرز با تأکید بر اینکه دولت در پروژه قطار شهری کرج تاکنون ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه کرده است، گفت: شهرداری کرج به‌عنوان کارفرما مدعی است که سهمش را به‌صورت تهاتر پرداخت می‌کند این در حالی است که پیمانکار تهاتر را نمی‌پذیرد.

وی با اشاره به اینکه پیمانکار مدعی است باید به قیمت روز قرارداد را اجرا کنیم، گفت: در منطق اجرا، خواسته مطرح‌شده از سوی پیمانکار رد می‌شود زیرا قرار نیست اگر هرروز قیمت‌ها افزایش پیدا کند افزایش قیمت شامل قرارداد پروژه شود.

استاندار با تأکید بر اینکه اگر قرارداد پروژه قطار شهری کرج بر اساس موافقت‌نامه سازمان برنامه بودجه تنظیم می‌شد می‌توانستیم قیمت‌ها را افزایش دهیم، گفت: با تمام اتفاقاتی که دامن‌گیر این پروژه شده است ما برای افزایش قیمت دوباره اقدام کردیم ولی شورای عالی فنی نپذیرفت.

طهائی بابیان اینکه علی‌رغم توانایی پیمانکار فعلی پروژه قطار شهری کرج امکان ادامه کار با مشکل مواجه است، گفت: در این خصوص جلسات متعددی برگزارشده است و به این نتیجه رسیده‌ایم که این پیمانکار توانایی ادامه کار را ندارد.

اعتراض کارگران پروژه قطار شهری کرج

وی با تأکید بر اینکه برخی مدعی هستند و این سؤال را مطرح می‌کنند که چرا با پیمانکار پروژه قطار شهری کرج این‌گونه برخورد می‌کنید، گفت: بنده مصمم هستم تکلیف این پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن روشن کنم زیرا اگر به خاطر تعلل پیمانکار نتوانیم اعتبار تخصیص یافته دولت به این پروژه را جذب کنیم استان ضرر می‌کند، بنده این اجازه را نمی‌دهم.

استاندار البرز از رسانه‌های خواست در این خصوص اطلاع‌رسانی کنند و به مشکلات کارگرانی اشاره کرد که در این پروژه کار می‌کنند و گفت: کمتر از یک ماه گذشته کارگران این پروژه که ماه‌ها حقوق دریافت نکرده بودند مقابل استانداری تجمع کردند در پی این اتفاق کمیسیون کارگری استان تشکیل شد در این جلسه پیمانکار مکلف به پرداخت حقوق کارگران شده است و منابع مالی را باید کارفرما تأمین کند.

بارها شنیده‌ایم که عدم تأمین منابع مالی که طبق پیمان به عهده کارفرما است عمده مشکلِ این پروژه است، حال این سؤال مطرح می‌شود تخصیص ۱۸۶ میلیارد تومانی دولت و وجود ۱۰۰ میلیارد تومان پول که حاصل فروش اوراق مشارکت برای این پروژه است، می‌تواند گره‌ای از کلاف سردرگم این ماجرا باز کند یا خیر.

ترافیک که این روزها به گره‌ای کور در اغلب شهرهای کوچک و بزرگ تبدیل‌شده، چاره و تدبیری با عنوان گسترش حمل‌ونقل عمومی دارد که در کلان‌شهرها، مترو یا همان قطار شهری، حرف اول را در این حوزه می‌زند اما در کرج ۱۰ سال است که این گره کور نتوانسته با قطار شهری باز شود. کلنگ احداث و آغاز پروژه قطار شهری کرج در سال ۱۳۸۵ به زمین خورد اساسنامه خط ۲ قطار شهری کرج و حومه در سال ۱۳۸۰ به تصویب رسید و مردادماه سال ۸۵ کُلنگ این پروژه زمین زده شد و مقرر شد این پروژه در اواخر سال ۱۳۸۹ مورد بهره‌برداری قرار گیرد اما هنوز صدایی قطار در دالان‌های زیرزمینی شهر به گوش نمی‌رسد.

پروژه خط ۲ قطار شهری بعد از پل حصارک (محدوده پیشاهنگی) شروع می‌شود و پس از عبور از زیر خیابان شهید بهشتی در مسیر شرقی - غربی حرکت می‌کند و به چهارراه طالقانی می‌رسد پس‌ازآن به‌صورت شمالی - جنوبی ادامه حرکت می‌دهد و بعد از عبور از زیر اتوبان تهران - کرج مسیر را در زیر جاده ملارد ادامه می‌دهد تا به شهرستان ملارد برسد بنابراین طول کل پروژه با احتساب مسیرهای دسترسی به دپو و پایانه حدود ۳۰ کیلومتر است.