ابوالفضل واحدی، معاون آموزشی وزارت علوم، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره طرح کوتاه‌تر شدن دوره‌های تحصیلی در سال تحصیلی جدید اظهار کرد: آنچه در وزارت علوم دنبال می‌کنیم، «بهینه‌سازی سنوات» است؛ به این معنا که مدت زمان دوره‌های تحصیلی مورد بازنگری قرار گیرد تا در صورت فراهم بودن شرایط، امکان گذراندن دوره در مدت زمان کوتاه‌تر فراهم شود.

وی با اشاره به امکان اجرای آزمایشی این طرح افزود: در حال حاضر اعلام کرده‌ایم هر دانشگاه یا گروه آموزشی که آمادگی اجرای این طرح را داشته باشد، می‌تواند وارد فرآیند شود و گروه‌های تخصصی برنامه‌ریزی وزارت علوم نیز آمادگی دارند از اجرای آن حمایت کنند.

معاون آموزشی وزارت علوم تأکید کرد: اگر قرار است تغییری در نظام آموزشی ایجاد شود، باید زمینه‌های لازم برای آن فراهم باشد و ابعاد مختلف موضوع به‌طور کامل مورد بررسی قرار گیرد؛ چراکه اجرای تغییرات بدون توجه به این مسائل ممکن است به نتیجه مطلوب منجر نشود.

واحدی ادامه داد: اجرای پایلوت این طرح می‌تواند به شناسایی چالش‌ها، نقاط ضعف و قوت آن کمک کند و بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، برای توسعه و اجرای آن در سایر رشته‌ها و دانشگاه‌ها برنامه‌ریزی کرد.

به گزارش مهر، حسین سیمایی، وزیر علوم، مرداد ۱۴۰۴ اعلام کرد دوره کارشناسی می‌تواند از چهار سال به سه سال کاهش یابد و دانشجویان پس از آن سریع‌تر وارد بازار کار شوند.

پس از آن، ابوالفضل واحدی، معاون آموزشی وزارت علوم، از بررسی این موضوع در کارگروه «تحول آموزش عالی» خبر داد و گفت کاهش دوره کارشناسی با حفظ کیفیت و استانداردهای آموزشی امکان‌پذیر است و موضوع کاهش مدت دوره‌های کارشناسی‌ارشد و دکتری نیز در دست بررسی قرار دارد.