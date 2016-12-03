سید حسین مهاجران در گفتگو با مهر با بیان اینکه بعد از وقوع سرمازدگی در مازندران شاهد عرضه فراوان میوه‌های این استان به بازار هستیم، اظهارداشت: درپی این مساله قیمت پرتقال و کیوی کاهش زیادی در بازار پیدا کرده اما نرخ نارنگی تغییری نداشته است.

وی قیمت هرکیلوگرم نارنگی را بین ۱۵۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان اعلام و اضافه کرد: قیمت هرکیلوگرم پرتقال با حدود ۳۰ درصد کاهش به ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان و قیمت هرکیلوگرم کیوی با ۵۰ درصد کاهش به ۶۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان رسیده است.

رئیس اتحادیه میوه و سبزی با بیان اینکه در پی وقوع سرمازدگی، باغداران چاره‌ای جز عرضه زودهنگام محصول خود به بازار ندارند، ادامه داد: این محصولات هر سال از ۱۵ آذرماه به انبار منتقل و برای شب عید ذخیره می‌شد.

مهاجران با اشاره به اینکه اگر در روزهای آینده میوه بیشتری وارد بازار شود، با کاهش قیمت بیشتری مواجه خواهیم بود، اضافه کرد: کارشناسان به کشاورزان توصیه کرده‌اند تا جایی که امکان دارد محصولات خود را نگهداری و از عرضه آنها به بازار خودداری کنند تا هم خودشان متضرر نشوند و هم زمانی نرسد که به دلیل کمبود عرضه، قیمت‌ها گران شود.

وی با بیان اینکه اگر کشاورزان به این سخنان توجه کنند کمتر زیان خواهند کرد، گفت: در شرق استان مازندران حدود دو میلیون تن پرتقال روی درخت بوده که تنها یک پنجم آنها خسارت دیده است، بنابراین برای باقی محصولات مشکل نگهداری وجود ندارد.

مهاجران ادامه داد: با این حال، چون این اتفاق تاکنون رخ نداده بود برخی از کشاورزان نگران از بین رفتن محصولات خود و عده‌ای از آنان هم نگران بارش دوباره برف و وقوع یک سرمازدگی جدید هستند بنابراین ترجیح می‌دهند ۵۰ درصد خسارت کنند تا اینکه کل سرمایه خود را از دست بدهند.