دومین کنگره علمی پژوهشی علامه بلادی بوشهری برگزار شد

حجت الاسلام سید نعمت‌الله رکنی دبیر کمیته اجرایی کنگره علمی پژوهشی علامه بلادی بوشهری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از برگزاری همایش تجلیل از مفاخر استان و یادواره شهدای روحانی، امسال شاهد برگزاری دومین کنگره علمی پژوهشی علامه بلادی بوشهری هستیم.

وی با اشاره به استقبال گسترده از این کنگره علی توسط طلاب و روحانیون نقاط مختلف کشور، اضافه کرد: بیش از ۲۵۰ آثار به دبیرخانه ارسال شده است.

دبیر کمیته اجرایی کنگره علمی پژوهشی علامه بلادی بوشهری، ادامه داد: آیت‌الله سید عبدالله بلادی بوشهری از علمای بزرگ است که تاکنون به خوبی معرفی نشده است و نیاز است که با برگزاری برنامه‌های مختلف به معرفی این عالم بزرگ بپردازیم.

وی با اشاره به اینکه ۷۰ عنوان کتاب توسط علامه بلادی نوشته شده است، ادامه داد: آیت‌الله بلادی بوشهری از سران مبارزه جنوب بود و برای تحریم استفاده از هرگونه کالای خارجی فتوا دادند.

رکنی با اشاره به تسلط کامل علامه بلادی به زبان‌های انگلیسی، عربی و فارسی، خاطرنشان کرد: ایشان در زمینه های مختلف از جمله تفسیر، حدیث، فقه، اصول، تاریخ، اخلاق و دعا، پاسخ به شبهات، انساب، کلام و اعتقادات، سیاسی و انتقادی، هیات و نجوم، شعر و ادبیات و رجال کتاب نوشته‌اند.

وی از جمله اهداف این جشنواره به تقویت نشاط علمی و گسترش روحیه پژوهش بین طلاب و روحانیون اشاره کرد و افزود: شناسایی نخبگان و استعدادهای علمی برتر طلاب و حمایت از آنها، تقویت فرهنگ پژوهش و نگارش آثار علمی، افزایش سطح مشارکت و رقابت طلاب در عرصه‌های علمی و پژوهشی، کمک به کاربردی‌کردن علوم اسلامی و معرفی علما و مفاخر استان از آثار آنها از دیگر اهداف این جشنواره است.