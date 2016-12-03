به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری صبح شنبه در کنگره علمی پژوهشی علامه بلادی بوشهری اظهار داشت: تلاش ویژهای برای برگزاری این همایشها و کنگره علمی صورت گرفته است که دارای اهمیت و جایگاه ویژهای است.
وی با اشاره به اینکه استان بوشهر دارای تاریخی باشکوه در عرصه روحانیت است، اضافه کرد: روحانیت در این خطه بر مدار ولایت و پیروی از مقام معظم رهبری حرکت میکند.
امام جمعه بوشهر خاطرنشان کرد: بصیرت، بهروز بودن، فوق روز اندیشیدن، زهد، پارسایی، اخلاق مداری و مردمداری، هوشمندی، کیاست سیاسی و حضور شجاعانه در همه عرصهها، دفاع از اهل بیت و ایران از جمله ویژگیهای روحانیت استان بوشهر است.
وی تصریح کرد: تاریخ استان بوشهر سراسر پژوهش و تالیف در سطح بالای علمی است و نمونه آن حضرت آیتالله بلادی بوشهری با ۸۴ کتاب علمی است.
آیتالله صفایی بوشهری با اشاره به اینکه استان بوشهر در حوزه روحانیت دارای بزرگان زیادی است، تصریح کرد: روحانیت استان بوشهر از حیث علمی پژوهشی شکوهی کم نظیر دارد و در عرصه اخلاق و زهد و مردمداری زبانزد خاص و عام است.
وی با بیان اینکه نام علمای استان بوشهر با اخلاق و زهد عجین است، اضافه کرد: روحانیون از محبوبترین شخصیتهای این استان هستند و در عرصه بصیرت و هوشمندی سیاسی دارای جایگاه ویژهای هستند.
امام جمعه بوشهر با تاکید بر اینکه روحانیت این استان هیچگاه تابع استبداد نشده است، بیان کرد: مبارزه با رژیم شاهنشاهی، مقابله با استبداد و مبارزه ضد استماری با حکم علمای استان بوشهر انجام شد.
وی با اشاره به اینکه این استان مشعل فروزان مبارزات ضد استعماری شده است، گفت: روحانیت استان بوشهر در تمامی فراز و نشیبها بر مدار تحقق منویات رهبری حرکت میکند.
آیتالله صفایی بوشهری با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر لزوم ایجاد حوزه علمیه انقلابی، افزود: روحانیت استان بوشهر همیشه در خط ولایت حرکت میکند و همیشه پیشتاز انقلابیبودن است.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر افزود: حوزه انقلابی همواره بر مدار فرامین رهبر معظم انقلاب حرکت میکند.
